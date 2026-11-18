Cuando se busca mejorar el hogar sin incurrir en grandes gastos, una de las recomendaciones más frecuentes es aplicar una nueva capa de pintura en paredes o muebles. Sin embargo, aunque esta tarea puede parecer sencilla, hay errores comunes que los expertos advierten que es mejor evitar.

Uno de los principales errores es no preparar adecuadamente la superficie antes de pintar. Ignorar esta etapa puede resultar en un acabado irregular o en una pintura que no se adhiere correctamente. Por lo tanto, es crucial limpiar, lijar y, si es necesario, aplicar una imprimación antes de comenzar.

Otro error común es elegir el tipo de pintura incorrecto. No todas las pinturas son iguales y cada una tiene características específicas que se adaptan mejor a ciertos ambientes. Por ejemplo, una pintura mate puede ser adecuada para interiores, pero en áreas con humedad, como baños o cocinas, se recomienda una pintura satinada o semibrillante que resista mejor el vapor y la limpieza.

La técnica de aplicación también es fundamental. Muchos aficionados al bricolaje cometen el error de aplicar demasiada pintura de una vez, lo que puede provocar goteos y un acabado poco profesional. Los expertos sugieren aplicar capas finas y permitir que cada una se seque antes de aplicar la siguiente.

Además, es común no utilizar las herramientas adecuadas. Usar brochas o rodillos de baja calidad puede afectar el resultado final. Invertir en herramientas adecuadas, como brochas de cerdas sintéticas para pinturas a base de agua o rodillos de espuma, puede marcar una gran diferencia en el acabado.

Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es la iluminación. Pintar en condiciones de luz inadecuadas puede llevar a que se pasen por alto imperfecciones. Es recomendable trabajar con buena iluminación natural o artificial para poder evaluar correctamente el acabado.