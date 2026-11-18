FOTO: Cristina Kirchner cobrará $3 millones más por mes en su pensión de privilegio. (Foto: NA)

La Justicia previsional ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dejar de descontarle el 20% de la pensión de privilegio que percibe Cristina Fernández de Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner. La resolución permitirá que la exmandataria cobre aproximadamente $3,2 millones adicionales por mes.

La medida fue dispuesta por la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, quien intimó al organismo previsional a suspender la retención en un plazo de diez días.

El descuento había sido implementado por la Anses con el objetivo de recuperar fondos que, según el organismo, la expresidenta había percibido de manera indebida.

Sin embargo, la magistrada consideró que la medida cautelar que permitió restituir provisoriamente la pensión no autorizaba aplicar esa deducción. Además, sostuvo que la resolución administrativa invocada por la Anses contemplaba el inicio de acciones para recuperar el dinero, pero no habilitaba una retención automática sobre el beneficio.

La pensión comenzó a abonarse nuevamente en agosto de este año, cuando su monto bruto ascendía a $16.090.877. Sobre esa cifra, la Anses aplicó un descuento de $3.218.175, equivalente al 20% de la prestación.

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Con la nueva disposición judicial, Cristina Kirchner dejará de sufrir esa retención mensual, aunque continuarán aplicándose las deducciones legales correspondientes, como las vinculadas con la obra social y el impuesto a las Ganancias.

La expresidenta también reclama el pago de haberes retroactivos desde el 24 de abril de 2026, cuando quedó firme la medida cautelar que ordenó restablecer su pensión. La jueza remitió a una resolución anterior que disponía la restitución del beneficio desde esa fecha.

La controversia comenzó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno nacional resolvió dar de baja las dos asignaciones vitalicias que percibía Cristina Kirchner: una por haber ejercido la Presidencia de la Nación y otra por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

La decisión administrativa se adoptó después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

Posteriormente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema dejó firme esa sentencia.

En febrero de 2026, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituir provisoriamente la pensión por viudez, mientras se resuelve la controversia judicial de fondo.

La medida no alcanzó a la asignación que Cristina Kirchner percibía por su condición de expresidenta.

El conflicto todavía permanece abierto, ya que tanto la Anses como el Ministerio Público Fiscal presentaron recursos de queja ante la Corte Suprema para cuestionar la restitución del beneficio.

De esta manera, la decisión de suspender el descuento representa un nuevo avance judicial para la expresidenta, aunque todavía no existe una resolución definitiva sobre su derecho a percibir la prestación.

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