Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- El club General Lamadrid ha iniciado un reclamo para recuperar parte del terreno de la cárcel de Villa Devoto, que le perteneció durante más de setenta años y que ahora está inhabilitado tras el traslado de los reclusos a Marcos Paz. La institución deportiva demanda la restitución de este espacio.

En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, el presidente del club, Flavio Fernández, explicó los motivos detrás de este reclamo, enfatizando la necesidad de más espacio para el crecimiento del club: "Lo que estamos planteando y tratando de discutir es la restitución de ese espacio para que la institución pueda seguir creciendo."

Fernández también destacó que, según la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, el terreno será demolido, lo que abre la puerta a nuevos proyectos: "Hoy, siendo el traslado hecho realidad, es el momento para discutirlo y que vuelva al club. Estamos a tope con la capacidad y necesitamos más espacio."

El club General Lamadrid fue fundado en 1950, y según su presidente, el terreno en cuestión pertenecía al Servicio Penitenciario. Los vecinos de Villa Devoto construyeron el club en un área que estaba desocupada. El espacio que el club reclama se ubica en la calle Pedro Lozano, donde anteriormente funcionaban talleres mecánicos para los vehículos del servicio penitenciario. Esta es la porción que la institución desea recuperar, dado que en 1963 se le otorgó un permiso a cambio del terreno.

Fernández manifestó: "Con todos los presos trasladados y con la futura demolición de la penitenciaría, ese pedacito de manzana entendemos que no lo van a usar más." Sin embargo, el reclamo aún no ha sido formalizado oficialmente, ya que la dirigencia del club espera conocer el proyecto que se proponga en la Legislatura respecto al futuro uso de ese terreno.

A lo largo de los años, diversas dirigencias del club han mantenido charlas informales con los presidentes del Servicio Penitenciario, aunque sin avances concretos. La actual comisión directiva tiene en mente varios proyectos, que incluyen la construcción de un natatorio, canchas de tenis e incluso un jardín de infantes en el área en cuestión.