Talleres: De Felippe apuesta por la continuidad de Catalán
El defensor termina su contrato el 31 de diciembre y ya fue sondeado por un par de club. Pero el DT albiazul vería con buenos ojos que siga.
18/11/2026 | 18:47Redacción Cadena 3
FOTO: Catalán, entre seguir o no
Matías Catalán es uno de los jugadores que la dirigencia de Talleres bajó para la última fecha del Clausura por razones contractuales.
Junto a él, habían sido marginados Juan Sforza, Franco Cristaldo y Diego Valoyes.
En conferencia de prensa, el técnico Omar de Felippe explicó que la decisión había sido tomada de manera consensuada con el presidente Andrés Fassi y que el mismo De Felippe quien les comunicó la decisión.
No obstante, pensando en 2027, el entrenador ve con buenos ojos la continuidad del marplatense, cuyo vínculo expira el 31 de diciembre y durante el año fue dejado a un costado del plantel profesional por no renovar.
Con el transcurrir del tiempo y con un Talleres al que le hacían muchos goles y tampoco tenía referentes dentro de la cancha y del plantel, es que la dirigencia optó por tenerlo en cuenta al punto de hacerlo capitán.
Catalán tiene la decisión en sus manos, como también un par de ofrecimientos para seguir su carrera en otro lado. San Lorenzo de Almagro y Colo Colo de Chile son las primeras opciones que aparecen en su horizonte.
Lectura rápida
¿Quién es el jugador mencionado en el artículo?
El jugador mencionado es Matías Catalán.
¿Qué decisión tomó la dirigencia de Talleres?
La dirigencia de Talleres bajó a Catalán y otros jugadores para la última fecha del Clausura por razones contractuales.
¿Quién explicó la decisión en conferencia de prensa?
La decisión fue explicada por el técnico Omar de Felippe.
¿Cuál es el futuro contractual de Matías Catalán?
El vínculo de Catalán expira el 31 de diciembre y ha recibido ofertas para continuar su carrera.
¿Qué clubes han mostrado interés en Matías Catalán?
Los clubes que han mostrado interés son San Lorenzo de Almagro y Colo Colo de Chile.