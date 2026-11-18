Matías Catalán es uno de los jugadores que la dirigencia de Talleres bajó para la última fecha del Clausura por razones contractuales.

Junto a él, habían sido marginados Juan Sforza, Franco Cristaldo y Diego Valoyes.

En conferencia de prensa, el técnico Omar de Felippe explicó que la decisión había sido tomada de manera consensuada con el presidente Andrés Fassi y que el mismo De Felippe quien les comunicó la decisión.

No obstante, pensando en 2027, el entrenador ve con buenos ojos la continuidad del marplatense, cuyo vínculo expira el 31 de diciembre y durante el año fue dejado a un costado del plantel profesional por no renovar.

Con el transcurrir del tiempo y con un Talleres al que le hacían muchos goles y tampoco tenía referentes dentro de la cancha y del plantel, es que la dirigencia optó por tenerlo en cuenta al punto de hacerlo capitán.

Catalán tiene la decisión en sus manos, como también un par de ofrecimientos para seguir su carrera en otro lado. San Lorenzo de Almagro y Colo Colo de Chile son las primeras opciones que aparecen en su horizonte.