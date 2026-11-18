FOTO: Pastor de Florida es declarado culpable en EEUU de cargos relacionados al asesinato de Jovenel Moïse

MIAMI (AP) — Un pastor de Florida con ciudadanía haitiana y estadounidense fue declarado culpable el miércoles en Estados Unidos de cargos federales derivados del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021.

Luego de un juicio de casi ocho semanas en un tribunal federal de Miami, Christian Emmanuel Sanon fue encontrado culpable de cargos que incluyen conspiración para matar a Moïse. Enfrentaba un total de ocho cargos, entre ellos conspiración para secuestrar o matar a una persona fuera de Estados Unidos.

Sanon, quien enfrenta la posibilidad de ser sentenciado a cadena perpetua, no reaccionó de manera notable mientras se daba a conocer el veredicto.

Los fiscales federales señalaron que el sur de Florida fue escenario para planear y financiar el complot para derrocar a Moïse e instalar a un presidente elegido por los conspiradores. Añadieron que Sanon fue la primera opción de los conspiradores para reemplazar a Moïse. Los fiscales también afirmaron que Sanon ayudó a recaudar dinero para la conspiración y organizó el viaje y alojamiento en Haití para él y otras personas.

Sanon reconoció en su testimonio que, en un momento dado, estuvo en comunicación con personas que intentaban reemplazar a Moïse, pero afirmó que el grupo ya había elegido a otro candidato mucho antes del asesinato. Negó tener conocimiento de algún plan para matar a Moïse.

Sanon nació en Haití y se mudó a Estados Unidos cuando era adolescente. Declaró que trabajó con iglesias en comunidades de inmigrantes haitianos en Florida y el centro-norte del país.

Haití no ha tenido presidente desde que un escuadrón compuesto en su mayoría por soldados colombianos retirados mató a Moïse e hirió a su esposa en una incursión nocturna en su casa el 7 de julio de 2021. La nación tiene un historial de dictadura, convulsión política e intervención extranjera que ha obstaculizado a un gobierno democrático desde hace tiempo.

La elección de un nuevo presidente está programada para el próximo año.

Los fiscales afirmaron que el plan para asesinar a Moïse incluía el pago a cerca de una veintena de mercenarios extranjeros con fondos obtenidos de programas del gobierno estadounidense destinados para ayudar a las empresas durante la pandemia de COVID-19, según registros judiciales.

Los fiscales estadounidenses han acusado a más de 40 personas en conexión con el magnicidio, una docena de las cuales han sido declaradas culpables, incluidos cinco que cumplen sentencias de cadena perpetua.

El complot para derrocar a Moïse comenzó a tomar su forma final en abril de 2021, cuando Sanon sostuvo una reunión en el sur de Florida con un exsenador haitiano y varios empresarios estadounidenses, según una acusación formal. El grupo acordó que una vez que estuviera en el poder, Sanon otorgaría contratos a dos empresas con sede en Florida —Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security, conocidas colectivamente como CTU— para proyectos de infraestructura, fuerzas de seguridad y equipo militar, según los investigadores.

CTU contrató inicialmente a unos 18 ciudadanos colombianos con entrenamiento militar para proporcionar seguridad a Sanon, según los fiscales. Los conspiradores también acumularon armamento y chalecos antibalas durante varios meses, al tiempo que intentaban establecer vínculos con pandillas haitianas, indicaron funcionarios.

Para junio de 2021, los conspiradores se dieron cuenta de que Sanon no cumplía con los criterios constitucionales y tampoco tenía suficiente apoyo popular para convertirse en presidente. Entonces optaron por apoyar a Wendelle Coq Thélot, un exjuez de la Corte Suprema de Haití que murió en enero de 2025 mientras evadía a la justicia.

Sanon estaba programado previamente para ir a juicio junto con otros cuatro hombres que fueron condenados a principios de este año, pero su caso fue separado y aplazado por motivos de salud.