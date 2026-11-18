FOTO: Conflicto en el juicio por la desaparición de Loan: careo entre policía y acusada

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- Un policía federal ha sido protagonista de posibles contradicciones en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Durante su declaración, el oficial Cristian Espina afirmó no recordar a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, lo que motivó a los jueces a ordenar un careo entre ambos.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, Espina es uno de los testigos citados en el debate oral y público que se realiza en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. El policía insistió en no conocer a Caillava, quien es una de las principales imputadas por la supuesta sustracción y ocultamiento del niño, pero ella declaró que sí lo recordaba.

Debido a las constantes contradicciones entre los testimonios, el Tribunal Federal de Corrientes decidió llevar a cabo un careo para aclarar las discrepancias. Sin embargo, durante este proceso, Espina se mantuvo firme en su versión y la acusada reafirmó la suya. Voceros de la investigación comentaron: "Hay que recordar que él estaba bajo juramento de decir la verdad y Caillava, como imputada, no".

En el transcurso del juicio, también se abordaron los allanamientos y las circunstancias del traslado de los menores desde el Hotel Despertar del Iberá. No se comunicó de manera directa si los involucrados tenían conocimiento sobre el paradero de Loan, aunque se destacó el estado en que se encontraban.

Por otro lado, Daniela Segovia indicó que el primer aviso recibido en la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición ocurrió alrededor de las 15:30 del 13 de junio de 2024, momento en que se vio por última vez al menor en el naranjal del paraje El Algarrobal.

Además, Bruno Lovinson, un agente de Defensa Civil, expuso sobre el extenso operativo de rastrillaje que incluyó drones, cámaras térmicas y personal terrestre, aunque no se obtuvieron resultados que permitieran localizar a Loan.

Finalmente, Juan Carlos Monteros, un policía que participó de los rastrillajes, recordó que al llegar al área donde apareció el botín de Loan, el comisario Walter Maciel les indicó que permanecieran fuera del monte debido a que había una pista. Sin embargo, Monteros aclaró que no presenció el hallazgo ni vio el calzado del niño.