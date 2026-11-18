Un operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en el río Paraná, a la altura de Saavedra y Belgrano, en la ciudad de San Lorenzo, tras la desaparición de uno de los tres masculinos que se arrojaron al agua.

Según el reporte preliminar de la Unidad Regional XVII, el hecho se registró a las 17:34 y fue caratulado como emergencia náutica.

Personal de Prefectura Naval Argentina, que se encontraba en el lugar a la altura de la escuela de canotaje, confirmó que fueron tres las personas que se tiraron al río: dos lograron salir por la bajada y el tercero no lo hizo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A partir de esa información, la fuerza federal activó el protocolo de búsqueda en la zona para dar con el paradero del joven.

El operativo se concentra en el sector donde se produjo el ingreso al agua, con el objetivo de localizarlo con vida.