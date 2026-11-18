Buscan a un joven que se tiró al río en San Lorenzo y no volvió a salir
El hecho ocurrió este miércoles a la altura de la escuela de canotaje. Tres masculinos se tiraron al agua: dos lograron salir por la bajada y el tercero no. Prefectura activó el protocolo de búsqueda.
18/11/2026 | 19:37Redacción Cadena 3
FOTO: Búsqueda de Prefectura Naval en el Río Paraná.
Un operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en el río Paraná, a la altura de Saavedra y Belgrano, en la ciudad de San Lorenzo, tras la desaparición de uno de los tres masculinos que se arrojaron al agua.
Según el reporte preliminar de la Unidad Regional XVII, el hecho se registró a las 17:34 y fue caratulado como emergencia náutica.
Personal de Prefectura Naval Argentina, que se encontraba en el lugar a la altura de la escuela de canotaje, confirmó que fueron tres las personas que se tiraron al río: dos lograron salir por la bajada y el tercero no lo hizo.
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A partir de esa información, la fuerza federal activó el protocolo de búsqueda en la zona para dar con el paradero del joven.
El operativo se concentra en el sector donde se produjo el ingreso al agua, con el objetivo de localizarlo con vida.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el río Paraná?
Un operativo de búsqueda se desplegó por la desaparición de un joven que se arrojó al agua.
¿Quiénes están involucrados?
El operativo involucra a tres masculinos y al personal de Prefectura Naval Argentina.
¿Cuándo se registró el hecho?
El hecho se registró el miércoles a las 17:34.
¿Dónde se lleva a cabo la búsqueda?
La búsqueda se lleva a cabo en el río Paraná, a la altura de Saavedra y Belgrano, en San Lorenzo.
¿Cómo se está realizando la búsqueda?
Se activó un protocolo de búsqueda en la zona donde el joven ingresó al agua, con el objetivo de localizarlo con vida.