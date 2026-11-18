El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, confirmó que el próximo 30 de noviembre finalizará su etapa en el máximo tribunal provincial, después de 26 años en el Poder Judicial. En diálogo con Cadena 3, habló sobre su salida, su trayectoria y la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades en el ámbito político.

"Lo único que pretendo, yéndome del Poder Judicial, es haber dedicado 26 años de mi vida a este Poder Judicial y haber tenido la suerte de haber integrado los cargos más altos, tanto a nivel provincial como nacional", expresó Gutiérrez al referirse al cierre de su carrera judicial.

Consultado sobre su futuro después de dejar el tribunal, evitó dar definiciones, aunque tampoco descartó ocupar otro lugar. "Hasta el 30 de noviembre soy presidente de la Corte. Después de que deje de ser miembro de la Corte, hablaremos de otra cosa", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También fue consultado por las versiones que lo vincularon con reuniones con el exministro de Economía y dirigente peronista Sergio Massa. Al respecto, respondió: "A Massa lo conozco hace mil años, con el cual durante toda mi vida he mantenido, sobre todo, conexión telefónica, pero a título personal".

Gutiérrez también habló sobre sus vínculos con el justicialismo y recordó la trayectoria política de su padre. "Yo sí, mi padre era justicialista. Yo entré a los 25 años al Poder Judicial, pero mi padre fue ministro de Educación, secretario general de la Universidad", explicó.

Sobre la posibilidad de incorporarse a otro espacio institucional o político, señaló que todavía no tomó una decisión y planteó que no alcanza con aceptar una propuesta, sino que también deben evaluarse sus condiciones. "Eso lo veremos, porque no solo es el hecho de decir que sí al cargo, sino en qué condiciones", afirmó.

En ese sentido, dejó una definición sobre los principios que, según indicó, guiarán cualquier decisión futura: "Mi única dependencia es con la ley y con la Constitución, y en defensa de los trabajadores que les vienen vulnerando muchos derechos". También aseguró que su vínculo con el Poder Ejecutivo provincial se mantuvo dentro de los canales institucionales correspondientes.

La salida de Gutiérrez se produce mientras se prepara la renovación del máximo tribunal santafesino. En paralelo, sus declaraciones sobre una eventual participación política abrieron interrogantes sobre su futuro, especialmente ante las versiones que lo relacionan con dirigentes del peronismo provincial.

Informe de Matías Arrieta.