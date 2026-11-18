Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- El expresidente de San Lorenzo Marcelo Moretti compareció este miércoles pasadas las 11 ante el fiscal porteño Maximiliano Vence en la causa por administración fraudulenta, cobro de coimas y promoción de grupos violentos.

Asistido por los abogados Darío Saldaño y Luciano Rappazzo, el exdirectivo declaró en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 tras una disputa de competencia entre la Justicia nacional y la porteña.

La pesquisa se inició el 22 de abril de 2025 a raíz de una cámara oculta en la que Moretti guarda en su saco dos entregas de dinero que suman USD 25.000 para fichar a un juvenil.

Los peritajes contables probaron que ese monto jamás ingresó al club, aunque la AFA confirmó la inscripción del futbolista y su madre declaró que el dinero era una donación y que el dirigente bromeaba.

La fiscalía examina además un vuelo chárter de USD 220.000 para 150 personas a Quito por la Copa Libertadores, ya que existen audios donde Moretti menciona 30 pasajes extra para la barrabrava.

Por las denuncias de los opositores César Francis y Christian Mera en el fuero nacional, la jueza Laura Bruniard, a pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, procesó a Moretti, lo embargó por $38 millones y le prohibió salir del país.

En noviembre de 2025, tras cinco intentos fallidos y bajo el patrocinio de Gastón Marano, el exdirigente declaró por Zoom, se proclamó inocente y evitó responder preguntas, hasta que en diciembre el Tribunal Superior porteño radicó el caso en la Ciudad.

En paralelo, y luego de frustrarse su expulsión como socio, Moretti inició un juicio ejecutivo contra San Lorenzo por USD 270.000 en mutuos más un juicio ordinario por otros USD 200.000 no documentados, contradiciendo sus dichos de diciembre pasado y asegurando que donará el cobro a las inferiores.