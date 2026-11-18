El guitarrista Rubén "King" Alfano, parte fundamental de la primera etapa de Memphis La Blusera y una figura destacada en la evolución del blues en Argentina, falleció este miércoles a los 69 años. Su carrera estuvo estrechamente relacionada con la expansión de este género musical en el barrio porteño de Floresta.

Originario de la Ciudad de Buenos Aires, nacido el 25 de marzo de 1957, Alfano comenzó su andanza con la guitarra a los 12 años. Durante cinco años, asistió a un conservatorio donde se graduó como Profesor Elemental de Música. Su formación se vio enriquecida por encuentros barriales donde compartía su pasión por músicos como B.B. King, Freddie King, Cream y Fleetwood Mac.

Su primera banda fue Pionono, con la que logró el segundo puesto en el Primer Festival Beat de 1971, donde también compitió Sui Generis. Posteriormente, tuvo una breve participación en OM, un grupo de rock progresivo.

Alfano se unió a Memphis La Blusera antes del regreso de Adrián Otero tras su viaje al exterior, en 1980. Junto a León Almará y Eduardo Vallejos, formó un distintivo conjunto de guitarras que caracterizó el sonido de la banda en sus inicios.

Su apodo, "King", fue una iniciativa de Pajarito Zaguri, quien comenzó a llamarlo así por su uso de una guitarra similar a la de B.B. King, uno de sus grandes referentes. "En aquella época, escuchar discos era una tarea colectiva", recordaba Alfano en el libro Bien al sur. Historia del blues en la Argentina, de Gabriel Grätzer y Martín Sassone, al rememorar aquellos encuentros musicales en Floresta.

El guitarrista, apodado cariñosamente "el Negro" por sus amigos, participó en los primeros cinco álbumes de estudio de Memphis y en el registro en vivo del Teatro Gran Rex. Durante sus años iniciales en la banda, también desempeñó funciones de representación y contratación de espectáculos, además de mantener su trabajo como visitador médico.

Como señala Guillermo Blanco Alvarado en su obra Lo único importante. La fantástica historia de Memphis La Blusera, tras su salida de la banda, formó La Floresta, un proyecto que reivindicó el legado de los pioneros del rock argentino mediante composiciones de Manal, Pajarito Zaguri, Los Gatos y Moris, así como su propio repertorio. Con esta formación, realizó grabaciones en 2003 y 2015. También lideró una agrupación bajo su propio nombre, donde colaboraron músicos como Víctor Hamudis, Alfredo Desiata y Claudio Rodríguez.

Su fallecimiento representa una gran pérdida para el legado de aquellos que contribuyeron a forjar una identidad para el blues en español, con sus raíces en la vida cotidiana y la cultura de los barrios porteños.