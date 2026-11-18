Belgrano se prepara para visitar este viernes a las 20 a Vélez Sarsfield y el equipo tendrá las variantes de Agustín Falcón por Alcides Benítez y de Adrián Sporle por Federico Ricca.

Pero habrá un tercer cambio y es en la mitad de la cancha. La titularidad de Santiago Longo es la situación a resolver y en ese caso hay dos nombres en carpeta: Juan Velázquez o Ramiro Hernándes.

Velázquez, titular en 13 partidos del Clausura arranca con ventaja pero Hernándes, quien arrancó en 11 juegos desde el vamos es el jugador que podría hacerle torcer el brazo al entrenador Ricardo Zielinski.

En cualquiera de los dos casos, cambia la posición de Franco Vázquez quien regresaría para actuar de doble cinco.

Es decir, tres nombres para un lugar en el mediocampo de un Belgrano que viajará este jueves a Buenos Aires.

El probable equipo sería con: Cardozo; Falcón, Morales, López y Sporle; Rigoni, Sánchez, Longo o Velázquez o Hernándes, Vázquez y Zelarayán; Passerini.