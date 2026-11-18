Tres nombres para un lugar en Belgrano
Longo podría dejar el primer equipo y entre Velázquez y Hernándes estaría el reemplazante para visitar este viernes a Vélez.
18/11/2026 | 18:21Redacción Cadena 3
FOTO: Ramiro Hernándes, una posible variante
Belgrano se prepara para visitar este viernes a las 20 a Vélez Sarsfield y el equipo tendrá las variantes de Agustín Falcón por Alcides Benítez y de Adrián Sporle por Federico Ricca.
Pero habrá un tercer cambio y es en la mitad de la cancha. La titularidad de Santiago Longo es la situación a resolver y en ese caso hay dos nombres en carpeta: Juan Velázquez o Ramiro Hernándes.
Velázquez, titular en 13 partidos del Clausura arranca con ventaja pero Hernándes, quien arrancó en 11 juegos desde el vamos es el jugador que podría hacerle torcer el brazo al entrenador Ricardo Zielinski.
En cualquiera de los dos casos, cambia la posición de Franco Vázquez quien regresaría para actuar de doble cinco.
Es decir, tres nombres para un lugar en el mediocampo de un Belgrano que viajará este jueves a Buenos Aires.
El probable equipo sería con: Cardozo; Falcón, Morales, López y Sporle; Rigoni, Sánchez, Longo o Velázquez o Hernándes, Vázquez y Zelarayán; Passerini.
Lectura rápida
¿Qué equipo visitará a Vélez Sarsfield?
El equipo que visitará a Vélez Sarsfield es Belgrano.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo este viernes a las 20 horas.
¿Quién es el entrenador de Belgrano?
El entrenador de Belgrano es Ricardo Zielinski.
¿Qué cambios se realizarán en el equipo?
Se realizarán cambios en la alineación, incluyendo a Agustín Falcón y Adrián Sporle.
¿Cuántos jugadores están en la disputa por un lugar en el mediocampo?
Hay tres jugadores en la disputa por un lugar en el mediocampo: Santiago Longo, Juan Velázquez y Ramiro Hernándes.