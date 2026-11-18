Pagar por comodidad dejó de ser una excentricidad para convertirse en una práctica cotidiana. Pedir comida por delivery, comprar online, contratar suscripciones o elegir un transporte para evitar demoras son decisiones que implican un costo mayor, pero que millones de argentinos asumen a cambio de “ganar tiempo”.

Mariela Mociulsky, licenciada en Psicología y fundadora de la consultora Trendsity, dedicada al estudio del comportamiento y las tendencias de consumo, explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario qué hay detrás de esa ecuación.

"Lo principal es que lo que queremos lograr es un gerenciamiento de nuestro tiempo. No soportamos más hacer una fila, una cola en el banco, no soportamos la espera en un llamado. Todo queremos que sea rápido y a nuestra medida, totalmente personalizado", señaló Mociulsky.

Según la especialista, esa búsqueda de inmediatez convive con una pregunta de fondo: "¿Qué es una inversión de tiempo y qué es una pérdida de tiempo? Eso es una ecuación que cada uno hace a su medida".

La contracara es lo que Mociulsky describe como una trampa. "Todo lo que se inventó para ahorrar tiempo finalmente hizo que lo invirtamos, o lo perdamos, en ser más productivos", advirtió. El ejemplo es el mensaje dictado en un semáforo o la respuesta inmediata por WhatsApp: el tiempo que se gana no se destina al ocio, sino a otra tarea. "Entonces buscamos vivir mejor, pero no sé si lo estamos encontrando. Esa es la trampa", sintetizó.

Consultada sobre si se trata de una conducta propia de los jóvenes, la especialista matizó el prejuicio. "Se está yendo cada vez más arriba la edad de quienes gastan un poco más para simplificarse la vida. Todos somos contemporáneos de esta revolución tecnológica y de la inteligencia artificial", afirmó. Incluso observó un fenómeno llamativo en la generación alfa: "Hoy prioriza su atención, no quiere estar contaminada de estímulos. Saben cuándo dejar el teléfono para tener una conversación de amigos, y lo manejan mejor que algunos adultos que nos dejamos atrapar más".

El ecosistema de pagos también incide en quiénes pueden acceder a estas comodidades. "Todo el ecosistema está creciendo, ya no son solamente los bancos o las tarjetas de crédito, y hay cada vez más opciones", explicó Mociulsky, aunque reconoció que el acceso requiere cierto nivel de formalidad y conocimiento. El delivery, que creció con fuerza después de la pandemia, "está instalado como una opción en todas las edades", más allá de que los jóvenes son quienes más valoran esa comodidad.

Sin embargo, la especialista aclaró que la compra presencial conserva un valor difícil de reemplazar. "Salvo que ir a hacer esa compra tenga un significado especial, porque van a tocar el producto, porque van a poder probarlo, porque es una compra con amigos, porque el lugar es también un punto de encuentro", dijo.

En esa línea, los centros comerciales y locales tradicionales "empiezan a ser lugares de otras cosas: de tomar un café, de comer, de leer un libro". Hay distintos estilos de compra, y la pregunta que queda abierta es cuándo vale la pena pagar por la comodidad y cuándo, en cambio, el tiempo invertido es parte del bienestar que se busca.

Entrevista de Lucas Correa.