Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo una operación que resultó en el desmantelamiento de una organización delictiva que había excavado un túnel con el objetivo de realizar robos en las bóvedas de un banco y que tenía en mente llevar a cabo nuevos asaltos en entidades similares, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.

Como resultado de la investigación, se realizaron un total de 19 allanamientos, donde fueron arrestados el líder de la banda y otros dos individuos sospechosos de haber perpetrado robos en propiedades de alto poder adquisitivo.

Los detenidos, todos mayores de edad, fueron puestos a disposición del magistrado correspondiente por los delitos de "robo agravado en tentativa" y "daño agravado por ser ejecutado en cosas de valor científico, cultural o en bienes de uso público".

El operativo, que fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, permitió a la PFA desarticular esta organización delictiva vinculada a un intento de robo en una reconocida sucursal bancaria situada en el partido bonaerense de San Isidro, la cual planeaba nuevos asaltos en distintos bancos.

La investigación se inició en agosto de 2024, cuando un transeúnte encontró accidentalmente una varilla metálica en la calle. Esto llevó a que efectivos de la Policía Bonaerense llevaran a cabo un operativo y descubrieran un túnel clandestino de aproximadamente 150 metros que conectaba un local comercial con las bóvedas del banco ubicado en la calle Chacabuco al 400.

En esa ocasión, se logró identificar y arrestar a los autores materiales de la excavación, cuatro hombres de nacionalidad uruguaya y un individuo apodado "Johny", quien se encargaba del transporte fluvial clandestino en el distrito de Tigre.

A pesar de los avances, la investigación no logró reunir suficiente evidencia sobre el origen y financiamiento de la banda, ni identificar a quienes alquilaron el domicilio utilizado para construir el túnel.

Un año después, se formalizó una presentación digital ante el Ministerio de Seguridad Nacional, donde se informó sobre la existencia de una estructura criminal compuesta por ciudadanos argentinos, uruguayos e italianos, quienes no solo estaban involucrados en el fallido robo en San Isidro, sino que también planeaban llevar a cabo un nuevo golpe en otras dos sucursales de la misma entidad bancaria: una en la calle Quintana, en el barrio porteño de Recoleta, y otra en la localidad bonaerense de Chivilcoy.

La recopilación de pruebas permitió identificar toda la cadena de financiamiento, testaferros y asesoramiento técnico que respaldaba al grupo delictivo. Por tal motivo, el Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro, bajo la dirección de Ricardo José Costa, ordenó la realización de 19 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires; en las localidades de Ciudad Evita, Ramos Mejía, Rafael Castillo, Ituzaingó, Merlo, Avellaneda, Villa Domínico, La Plata, Turdera; en la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica y en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.