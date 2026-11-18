FOTO: La reserva de la B se quedó afuera

La reserva de Belgrano perdió ante Independiente como local 2-0 y finalizó la temporada 2026 sin poder clasificar a los cuartos de final del torneo Clausura del Proyección.

El equipo de Norberto Fernández necesitaba ganarle a un ya clasificado Independiente, pero además dependía de que Boca perdiera ante Lanús.

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?? Final del partido. La #ReservaBelgrano perdió por 2 a 0 con Independiente. #TorneoProyección https://t.co/lCfGap1lsz — Belgrano Juveniles (@BelgranoJuv) November 18, 2026

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Nada de eso sucedió y el Pirata terminó sexto con 29 puntos, a cuatro unidades del último clasificado a cuartos de final que fue Estudiantes de La Plata.

Belgrano consumó la segunda derrota seguida y el tercer partido sin ganar y un derrotero de 8 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

Marcó 24 goles y tuvo en el delantero Fabricio Mendieta al artillero del equipo con 6 anotaciones durante el Clausura. Pero sumados a los 4 goles que logró en el Apertura, Mendieta terminó con 10 de los 51 que Belgrano marcó en el año calendario.

El Grupo B entonces ya definidió a sus cuatro clasificados: Independiente (además campeón de la tabla anual), Lanús, Boca y Estudiantes de La Plata.