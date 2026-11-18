La reserva de Belgrano quedó eliminada
El Pirata cayò ante Independiente 2-0, que se quedó con la tabla anual y terminó el año sin clasificar a cuartos de final.
18/11/2026 | 18:34Redacción Cadena 3
FOTO: La reserva de la B se quedó afuera
La reserva de Belgrano perdió ante Independiente como local 2-0 y finalizó la temporada 2026 sin poder clasificar a los cuartos de final del torneo Clausura del Proyección.
El equipo de Norberto Fernández necesitaba ganarle a un ya clasificado Independiente, pero además dependía de que Boca perdiera ante Lanús.
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?? Final del partido.
La #ReservaBelgrano perdió por 2 a 0 con Independiente.
#TorneoProyección https://t.co/lCfGap1lsz— Belgrano Juveniles (@BelgranoJuv) November 18, 2026
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Nada de eso sucedió y el Pirata terminó sexto con 29 puntos, a cuatro unidades del último clasificado a cuartos de final que fue Estudiantes de La Plata.
Belgrano consumó la segunda derrota seguida y el tercer partido sin ganar y un derrotero de 8 victorias, 5 empates y 5 derrotas.
Marcó 24 goles y tuvo en el delantero Fabricio Mendieta al artillero del equipo con 6 anotaciones durante el Clausura. Pero sumados a los 4 goles que logró en el Apertura, Mendieta terminó con 10 de los 51 que Belgrano marcó en el año calendario.
El Grupo B entonces ya definidió a sus cuatro clasificados: Independiente (además campeón de la tabla anual), Lanús, Boca y Estudiantes de La Plata.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con la reserva de Belgrano? La reserva de Belgrano perdió 2-0 ante Independiente y no clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura.
¿Quién es el entrenador del equipo? El entrenador del equipo es Norberto Fernández.
¿Cuándo finalizó la temporada? La temporada 2026 finalizó sin clasificaciones a cuartos de final.
¿Dónde se llevó a cabo el partido? El partido se llevó a cabo en el estadio de Belgrano, como local.
¿Por qué no clasificó Belgrano? Belgrano no clasificó porque necesitaba ganar y dependía de que Boca perdiera, lo cual no sucedió.