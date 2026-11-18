FOTO: La víctima estaba en el Hospital Cullen con el 40% del cuerpo quemado.

Un hombre de 50 años fue atacado a tiros este miércoles por la mañana durante el robo de su motocicleta en barrio Guadalupe Oeste, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, en las inmediaciones de Vieytes y Marcial Candioti —calle Vieytes al 1900—, cuando dos delincuentes que se desplazaban en otra motocicleta lo interceptaron, lo persiguieron y le dispararon en al menos tres oportunidades antes de sustraerle el vehículo, una Honda Tornado.

La víctima recibió un disparo en la espalda. Según la actualización médica del hospital Cullen, presenta una herida de arma de fuego sin orificio de salida, por lo que el proyectil habría quedado alojado en su cuerpo.

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El impacto se registró en la región posterior derecha del torso. Pese a la gravedad del ataque, el hombre permaneció consciente durante la asistencia inicial y fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde los médicos dispusieron su internación en la unidad de terapia intensiva. Allí continúa estable y bajo seguimiento.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, que muestran cómo los dos agresores persiguieron al motociclista y le dispararon antes de escapar con el vehículo. Un vecino que presenció el episodio relató: "Le robaron la moto. Yo venía y los vi doblar. Escuché tres tiros".

Por el momento, no se informaron detenciones vinculadas con el asalto. El episodio se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la región, donde los robos y la violencia se han vuelto cada vez más frecuentes.

Informe de Emiliano Guardia.