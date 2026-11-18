Un hombre de 50 años fue baleado por la espalda para robarle la moto en Santa Fe
El violento asalto ocurrió en el norte de la ciudad de Santa Fe. La víctima permanece internada en terapia intensiva del hospital Cullen, estable y con la bala alojado en el cuerpo. No hay detenidos.
18/11/2026 | 18:53Redacción Cadena 3
FOTO: La víctima estaba en el Hospital Cullen con el 40% del cuerpo quemado.
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Audio. En Santa Fe, un hombre es baleado y le roban la moto en un violento ataque
Panorama Federal
Un hombre de 50 años fue atacado a tiros este miércoles por la mañana durante el robo de su motocicleta en barrio Guadalupe Oeste, en el norte de la ciudad de Santa Fe.
El hecho ocurrió alrededor de las 8, en las inmediaciones de Vieytes y Marcial Candioti —calle Vieytes al 1900—, cuando dos delincuentes que se desplazaban en otra motocicleta lo interceptaron, lo persiguieron y le dispararon en al menos tres oportunidades antes de sustraerle el vehículo, una Honda Tornado.
La víctima recibió un disparo en la espalda. Según la actualización médica del hospital Cullen, presenta una herida de arma de fuego sin orificio de salida, por lo que el proyectil habría quedado alojado en su cuerpo.
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El episodio ocurrió durante la madrugada en Gutiérrez y Buenos Aires. Testigos aseguraron que varios hombres escaparon corriendo tras el ataque y todavía no hay detenidos.
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El impacto se registró en la región posterior derecha del torso. Pese a la gravedad del ataque, el hombre permaneció consciente durante la asistencia inicial y fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde los médicos dispusieron su internación en la unidad de terapia intensiva. Allí continúa estable y bajo seguimiento.
El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, que muestran cómo los dos agresores persiguieron al motociclista y le dispararon antes de escapar con el vehículo. Un vecino que presenció el episodio relató: "Le robaron la moto. Yo venía y los vi doblar. Escuché tres tiros".
Por el momento, no se informaron detenciones vinculadas con el asalto. El episodio se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la región, donde los robos y la violencia se han vuelto cada vez más frecuentes.
Informe de Emiliano Guardia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre de 50 años fue atacado a tiros durante el robo de su motocicleta en Santa Fe.
¿Quiénes están involucrados? La víctima es un hombre de 50 años y los agresores son dos delincuentes en motocicleta.
¿Cuándo sucedió? El ataque ocurrió este miércoles por la mañana, alrededor de las 8.
¿Dónde tuvo lugar? En barrio Guadalupe Oeste, específicamente en las inmediaciones de Vieytes y Marcial Candioti.
¿Cómo se desarrolló el hecho? Los delincuentes interceptaron y persiguieron al motociclista, disparándole antes de robarle la motocicleta.
¿Por qué es relevante? Este episodio incrementa la preocupación por la seguridad en Santa Fe, donde los robos y la violencia son cada vez más frecuentes.