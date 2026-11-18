FOTO: Anne Hathaway paseó junto a su bebé recién nacido y dejó saber que dio a luz al pequeño.

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- La actriz Anne Hathaway fue vista en las calles de Nueva York junto a su recién nacido, en las primeras imágenes públicas tras el parto, confirmando así la llegada del nuevo integrante de su familia junto a su esposo, Adam Shulman.

En las fotografías, Hathaway lleva al bebé en un portabebés, vestido con un abrigo y un gorro, mientras pasea por la ciudad. Las imágenes fueron compartidas por el medio estadounidense TMZ, que también destacó el look informal de la actriz, quien lucía una gorra, lentes de sol y un abrigo.

A pesar de que la pareja aún no ha ofrecido detalles oficiales sobre el nacimiento, se informa que la diseñadora de vestuario Molly Rogers podría haber revelado accidentalmente el sexo del bebé en un saludo en redes sociales, donde felicitó a Hathaway por la llegada de "una niña", según publicó El Chubut.

Hathaway y Shulman, quienes contrajeron matrimonio en 2012, ya son padres de dos hijos, Jonathan y Jack, de 10 y 6 años, respectivamente.

La actriz había anunciado su tercer embarazo en junio mediante un video en Instagram, donde mostró su pancita con un vestido blanco y acompañó las imágenes con la frase "Baby, I'm yours" ("Bebé, soy tuya"), en referencia a la canción de Barbara Lewis.

Durante la promoción de "El diablo viste a la moda 2", Hathaway mantuvo en secreto su estado, aunque luego compartió que junto a su esposo se sentían "rebosantes de alegría" por la llegada del nuevo miembro y que estaban preparándose para los cambios que implicaría para sus hijos.

"Todo va a cambiar para nosotros, pero sobre todo va a cambiar para nuestros hijos, y estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral", expresó en una entrevista con CBS Mornings.

En otra aparición en televisión, en Late Night with Seth Meyers, Hathaway comentó entre risas que el embarazo fue una sorpresa y lo definieron como "un gol de último segundo".

La actriz también ha tenido un año lleno de actividad cinematográfica, con varios estrenos y proyectos que la han llevado a participar en diversas giras internacionales de promoción.