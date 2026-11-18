Rosario Central, entre Gimnasia de Mendoza y la planificación del 2027
El “canalla” recibe el domingo a las 16 a Gimnasia de Mendoza, con entradas disponibles y un dilema en el reemplazo de Ávila. Di María está respondiendo y se perfila para arrancar ¿Sigue Almirón?
18/11/2026 | 17:33Redacción Cadena 3
FOTO: Entrenamientos de Rosario Central.
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Audio. La actualidad de Rosario Central con Marcelo Lamberti.
Estadio 3
Rosario Central transita una semana de doble agenda. Por un lado, el domingo a las 16 recibirá a Gimnasia de Mendoza, con plateas y populares todavía a la venta. Por el otro, la dirigencia empieza a mover las piezas de lo que será el Central de la próxima temporada, el que jugará la Copa Libertadores.
En lo estrictamente futbolístico, el técnico tiene un dilema ante el reemplazante de Ávila. Probó a Saracho y también a Juan Jiménez.
La lógica del cuerpo técnico es clara: va a hacer la diferencia aquel que tenga más juego, porque la idea es salir jugando y que el reemplazante sea alguien con buen manejo del balón. La buena noticia es Di María, que sigue respondiendo bien y se perfila para estar desde el arranque.
Mientras tanto, Gonzalo Belloso avanza en su consolidación al frente del club: aunque la comisión electoral todavía no lo proclamó, todo indica que en diciembre será unicalista por cuatro años más.
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Institucional. Colabianchi habló de la continuidad de Belloso en Central: "Es el líder, el cerebro de todo esto"
El vicepresidente canalla contó cómo vivieron los días de incertidumbre dentro de la dirigencia, repasó los logros de la gestión y analizó la posibilidad de renovar el plantel de cara a la Copa Libertadores.
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Y con esa proyección, ya sabe que tiene que pensar en el armado del Central que disputará la Copa Libertadores del próximo año.
¿Por dónde empezar? Seguramente por el lado del técnico: el contrato de Almirón termina en diciembre. La relación entre Almirón y Belloso es excelente, y vale recordar lo que pasó a mitad de año, cuando Belloso se puso al frente de la gestión con Almirón como entrenador.
Así, el Central versión 2027 empieza a dibujarse por el banco, sin descuidar lo que falta por jugar: el domingo, Gimnasia de Mendoza, y un equipo que busca aceitar su salida desde el fondo.
Lectura rápida
¿Qué partido jugará Rosario Central?
Rosario Central jugará contra Gimnasia de Mendoza el domingo a las 16.
¿Quién es el técnico de Rosario Central?
El técnico de Rosario Central es Almirón, cuyo contrato termina en diciembre.
¿Qué busca el cuerpo técnico en el reemplazante de Ávila?
Busca un jugador con buen manejo del balón que pueda salir jugando.
¿Quién es Gonzalo Belloso?
Gonzalo Belloso avanza para ser proclamado unicalista por cuatro años más en diciembre.
¿Qué competiciones jugará Rosario Central el próximo año?
Rosario Central disputará la Copa Libertadores el próximo año.