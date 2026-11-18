Por Marcelo Lamberti

Rosario Central transita una semana de doble agenda. Por un lado, el domingo a las 16 recibirá a Gimnasia de Mendoza, con plateas y populares todavía a la venta. Por el otro, la dirigencia empieza a mover las piezas de lo que será el Central de la próxima temporada, el que jugará la Copa Libertadores.

En lo estrictamente futbolístico, el técnico tiene un dilema ante el reemplazante de Ávila. Probó a Saracho y también a Juan Jiménez.

La lógica del cuerpo técnico es clara: va a hacer la diferencia aquel que tenga más juego, porque la idea es salir jugando y que el reemplazante sea alguien con buen manejo del balón. La buena noticia es Di María, que sigue respondiendo bien y se perfila para estar desde el arranque.

Mientras tanto, Gonzalo Belloso avanza en su consolidación al frente del club: aunque la comisión electoral todavía no lo proclamó, todo indica que en diciembre será unicalista por cuatro años más.

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Y con esa proyección, ya sabe que tiene que pensar en el armado del Central que disputará la Copa Libertadores del próximo año.

¿Por dónde empezar? Seguramente por el lado del técnico: el contrato de Almirón termina en diciembre. La relación entre Almirón y Belloso es excelente, y vale recordar lo que pasó a mitad de año, cuando Belloso se puso al frente de la gestión con Almirón como entrenador.

Así, el Central versión 2027 empieza a dibujarse por el banco, sin descuidar lo que falta por jugar: el domingo, Gimnasia de Mendoza, y un equipo que busca aceitar su salida desde el fondo.