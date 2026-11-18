Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 18 de noviembre.
El sorteo número 31670 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 18 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 2039, asociado a la interpretación tradicional "A primera (Lluvia)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31670 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 18:00. El número que salió a la cabeza fue el 2039, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).
1° 2039
2° 5032
3° 8398
4° 7154
5° 5073
6° 1643
7° 3622
8° 2089
9° 1161
10° 1132
11° 6160
12° 3278
13° 6343
14° 6262
15° 6130
16° 8608
17° 0540
18° 0899
19° 3989
20° 6291
Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en la que participan miles de personas a diario. La interpretación del número ganador, en este caso el 2039, como A primera (Lluvia), añade un significado especial para los jugadores.
La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los participantes eligen números con la esperanza de ganar premios significativos. Cada sorteo genera expectativa y emoción entre los apostadores, que siguen de cerca los resultados.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31670 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 18 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 2039.
¿Qué significa el número 2039?
Se interpreta como "A primera (Lluvia)".
¿Qué es la quiniela?
Es un juego de azar muy popular en Argentina.