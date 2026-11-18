FOTO: Agroactiva presentó su edición 2027: será del 2 al 5 de junio en Armstrong.

FOTO: Agroactiva presentó su edición 2027: será del 2 al 5 de junio en Armstrong.

FOTO: Agroactiva presentó su edición 2027: será del 2 al 5 de junio en Armstrong.

Agroactiva presentó oficialmente su edición 2027, que se realizará del 2 al 5 de junio en Armstrong, Santa Fe. La exposición tendrá su 33.ª edición y celebrará diez años consecutivos en esa localidad, consolidada como uno de los principales puntos de encuentro del sector agroindustrial argentino.

El lanzamiento se llevó a cabo en la Casa del Gobierno de Santa Fe en Buenos Aires y reunió a autoridades nacionales y provinciales, representantes de instituciones, empresarios y referentes del campo. También participaron representantes de 11 embajadas, en una convocatoria que reflejó la proyección internacional de la muestra.

La próxima edición tendrá como lema “Muestra Patria”, una propuesta que buscará poner en valor la identidad argentina, el trabajo, la producción, la innovación y el entramado de personas y empresas que impulsan el desarrollo nacional.

“Durante cuatro días, el mapa de la Argentina tiene otro centro”

La directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, destacó el crecimiento de la exposición y el vínculo construido a lo largo de los años con productores, empresas y familias de distintos puntos del país.

Durante su discurso, dejó una de las definiciones centrales de la presentación: “Durante cuatro días, el mapa de la Argentina tiene otro centro. Y ese centro es un campo en Santa Fe”.

También participó el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi, quien manifestó el orgullo de la ciudad por recibir la exposición por décimo año consecutivo. Destacó la capacidad de trabajo y hospitalidad de la localidad e invitó a los visitantes a participar de la muestra entre el 2 y el 5 de junio de 2027.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, resaltó el papel de los productores en el desarrollo argentino y vinculó la exposición con el federalismo.

“La Nación no es otra cosa que la suma de sus provincias. Y el mensaje lo dan ustedes: la muestra, el campo argentino y los chacareros”, sostuvo.

Santa Fe busca mostrar su potencial productivo

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la importancia de Agroactiva para visibilizar la articulación entre el campo, la industria y las empresas de la provincia.

“Agroactiva no es una feria más: es una oportunidad para visibilizar la fuerza del campo, la industria y el modelo santafesino de articulación con el sector productivo”, afirmó.

El funcionario anticipó que la edición 2027 también permitirá ampliar el debate sobre el desarrollo económico argentino, con la incorporación de la minería y la energía como nuevos motores de crecimiento y su vinculación con la industria nacional.

Además, repasó algunas de las herramientas de financiamiento impulsadas por el Gobierno provincial. Entre ellas, mencionó una línea de créditos por 300.000 millones de pesos, articulada con nueve entidades bancarias públicas y privadas.

También destacó la participación de 90 emprendedores y 125 empresas, junto con actividades de vinculación que alcanzaron a 485 empresas santafesinas.

El cierre de los discursos estuvo a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien puso el acento en el entramado productivo provincial y en la relación entre el campo, la industria, las universidades, la ciencia y la tecnología.

“Lo mejor que le puede pasar a nuestro país es que en Agroactiva se pueda discutir un modelo de país donde el campo, la industria, el comercio, la ciencia, la tecnología y nuestro sistema educativo sean el eje fundamental de la Argentina que viene”, expresó.

Una convocatoria con presencia internacional

El lanzamiento contó con la participación de representantes de distintas instituciones vinculadas con el sector agroindustrial.

Entre ellos estuvieron Carlos Odriozola, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina; Pilu Giraudo, presidenta del Senasa; y Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por Santa Fe participaron la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; y el director de Ganadería, Facundo Méndez. También estuvo presente el ministro de Agroindustria de Córdoba, Sergio Busso.

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria fue la presencia de representantes de 11 embajadas: España, Chipre, Panamá, México, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Haití, Paraguay, Rumania y Ucrania.

La participación diplomática reforzó la dimensión internacional que Agroactiva busca consolidar como espacio de vinculación, intercambio y generación de oportunidades comerciales para el sector agroindustrial.

Agroactiva 2027: fecha confirmada

La próxima edición será la número 33 de la exposición y marcará una década de permanencia consecutiva en Armstrong.

Con el concepto de “Muestra Patria”, la organización buscará reunir nuevamente a productores, empresas, instituciones y visitantes de todo el país para mostrar el potencial del campo argentino y su vínculo con la industria, la innovación y el desarrollo nacional.