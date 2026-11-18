FOTO: "Cinema Paradiso", una de las obras maestras del séptimo arte que cuenta con una música subyugante.

En el marco de su participación en el programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, el pianista y director de orquesta cordobés, Sergio Feferovich, analizó este miércoles la profunda influencia de la música en el cine y la manera en que las composiciones apelan a la sensibilidad antes que a la razón.

Durante su exposición, el especialista distinguió dos categorías fundamentales en el uso del sonido cinematográfico: la música diegética y la música incidental. Explicó que la primera es aquella que forma parte del universo de la escena y resulta escuchada por los propios personajes —como cuando un protagonista enciende la radio o escucha una ópera—, mientras que la segunda es la banda sonora concebida exclusivamente para el espectador, encargada de generar climas, sugerir emociones o anticipar estados de ánimo sin que los actores la perciban.

Para ejemplificar la fuerza expresiva de la música incidental, Feferovich se detuvo en el célebre motivo creado por John Williams para la película “Tiburón”, compuesto por tan sólo dos notas que despiertan una inmediata sensación de peligro y temor en la audiencia.

El maestro señaló que el genio del compositor logra tensionar al espectador, incluso cuando en pantalla se muestran imágenes calmas de una playa donde aparentemente nada malo sucede.

Asimismo, contrapuso este diseño sonoro con otros clásicos del cine, como los acordes en modo mayor y disonancias de “Superman” para transmitir un sentido de superpoder o las melodías románticas de “Ghost” y “Love Story”, diseñadas para acompañar momentos de intimidad afectiva.

Por último, el director de orquesta remarcó que el gran desafío de los realizadores y compositores —como Ennio Morricone en “Cinema Paradiso” o Vangelis en “Carrozas de fuego”— es lograr que unas pocas notas basten para que el público identifique de inmediato la esencia de una historia y conecte con sus emociones.

Como ejemplo de maestría narrativa, resaltó la escena del bautismo en “El padrino”, donde el sonido del órgano religioso pasa de ser un elemento diegético dentro del templo a convertirse en un acompañamiento sombrío e incidental durante la secuencia de asesinatos.

Feferovich concluyó destacando que la música cinematográfica posee un valor inagotable, capaz de trascender la pantalla y permanecer grabada en la memoria de los oyentes.