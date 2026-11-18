Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- El delincuente de 17 años, conocido como Joel Sebastián Magallanes o 'Mayonesa', fue abatido durante un megaoperativo en el complejo habitacional Fuerte Apache. Este individuo estaba acusado de haber participado en el crimen del policía bonaerense Alan Cristian Molina.

De acuerdo a las fuentes policiales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el 2 de octubre se realizó un allanamiento en la vivienda de un hombre que se dedicaba a la fabricación de armas caseras, quien era proveedor de la banda de 'Mayonesa' y su jefe, el 'Gordo Tilín', líder de una organización delictiva que también operaba en el barrio Ejército de los Andes.

Tras esta situación, se iniciaron investigaciones que culminaron en un operativo de la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Policía Federal. Se llevaron a cabo 25 allanamientos simultáneos en el asentamiento, lo que permitió dar con el prófugo, quien fue abatido durante un enfrentamiento armado.

Por otro lado, el policía Molina, que contaba con 30 años y era padre de un bebé de solo dos meses, había acudido a Fuerte Apache el 18 de julio junto a otros oficiales. Intentaban identificar a dos hombres que huyeron hacia el interior del Nudo 1.

El oficial se adelantó unos metros respecto a sus compañeros y, al ingresar a esa área, recibió disparos. Fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, donde los médicos confirmaron que presentaba lesiones en la axila derecha y en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y posteriormente se confirmó su fallecimiento.