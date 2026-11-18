Abatido 'Mayonesa', el principal sospechoso del asesinato del policía Molina en Fuerte Apache
El delincuente Joel Sebastián Magallanes, conocido como 'Mayonesa', fue abatido en un operativo policial. Se le atribuye el asesinato del oficial Alan Cristian Molina.
FOTO: Abatido 'Mayonesa', el principal sospechoso del asesinato del policía Molina en Fuerte Apache
Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- El delincuente de 17 años, conocido como Joel Sebastián Magallanes o 'Mayonesa', fue abatido durante un megaoperativo en el complejo habitacional Fuerte Apache. Este individuo estaba acusado de haber participado en el crimen del policía bonaerense Alan Cristian Molina.
De acuerdo a las fuentes policiales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el 2 de octubre se realizó un allanamiento en la vivienda de un hombre que se dedicaba a la fabricación de armas caseras, quien era proveedor de la banda de 'Mayonesa' y su jefe, el 'Gordo Tilín', líder de una organización delictiva que también operaba en el barrio Ejército de los Andes.
Tras esta situación, se iniciaron investigaciones que culminaron en un operativo de la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Policía Federal. Se llevaron a cabo 25 allanamientos simultáneos en el asentamiento, lo que permitió dar con el prófugo, quien fue abatido durante un enfrentamiento armado.
Por otro lado, el policía Molina, que contaba con 30 años y era padre de un bebé de solo dos meses, había acudido a Fuerte Apache el 18 de julio junto a otros oficiales. Intentaban identificar a dos hombres que huyeron hacia el interior del Nudo 1.
El oficial se adelantó unos metros respecto a sus compañeros y, al ingresar a esa área, recibió disparos. Fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, donde los médicos confirmaron que presentaba lesiones en la axila derecha y en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Lectura rápida
¿Quién fue abatido en Fuerte Apache?
Joel Sebastián Magallanes, alias 'Mayonesa', fue abatido por la policía.
¿Por qué era relevante 'Mayonesa'?
Era acusado del asesinato del policía bonaerense Alan Cristian Molina.
¿Cuándo ocurrió el enfrentamiento?
El enfrentamiento se dio durante un megaoperativo el 18 de noviembre.
¿Qué sucedió con el policía Molina?
Alan Cristian Molina fue asesinado el 18 de julio mientras intentaba realizar una identificación.
¿Qué acciones tomó la policía?
La policía realizó 25 allanamientos simultáneos en la zona para dar con Magallanes.
[Fuente: Noticias Argentinas]