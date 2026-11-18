FOTO: JJ Gabriel, la joya por la que se pelea el fútbol europeo.

Joseph Junior Andreou O''Cearuill, mejor conocido como JJ Gabriel, es un joven futbolista de dieciséis años que, a pesar de no haber debutado como profesional, viene causando revuelo en el mundo del fútbol hace varios meses.

El nacido en 2010 era considerado una de las máximas promesas de las divisiones inferiores del Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo. JJ Gabriel debutó en la Sub 18 de los “Reds” cuando tenía tan solo catorce años y en esa categoría marcó 29 goles en solo 32 partidos.

Además, el talentoso jugador fue nombrado Jugador de la Temporada de la liga inglesa sub 18 y se convirtió en el jugador más joven en marcar en la Champions League juvenil cuando le hizo tres goles al Sabah FK en septiembre de este año.

JJ Gabriel, la joya por la que se pelea el fútbol europeo.

La polémica con la promesa nacida en Enfield, Reino Unido surgió cuando se dieron a conocer las cláusulas que habría exigido para renovar su contrato con el Manchester United.

Las polémicas exigencias de JJ Gabriel

+Usar el número 77 y que en su camiseta diga Gabriel JR.

+ Entrenar únicamente con el primer equipo y no ser bajado nuevamente a las juveniles del club.

+ Tener minutos con el equipo profesional en tres partidos en específico, ante el Brighton, Bournemouth y Sabah FK.

+ Tener un sueldo anual que alcance las siete cifras.

Ante estas exigencias mencionadas, el Manchester United se puso firme y decidió no renovarle el contrato, lo que despertó el interés de los demás clubes europeos. Ahora, el conjunto de Manchester estaría planeando iniciar acciones legales contra el joven jugador por posibles contactos indebidos con otros clubes mientras tenía vínculo vigente con la institución.

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JJ Gabriel no solo anunció su cambio de club, sino que en otro video aseguró que cambiará de agencia de representación. En el video se puede ver como el joven camina entre periodistas y cámaras para luego entrar a una habitación en la que ve fotos de su corta carrera como jugador.

Gabriel es representado ahora por Epic Sports, agencia especializada en jóvenes promesas que cuenta con Denzel Dumfries, Piero Hincapié, Nico Jackson y Giorgio Scalvini, entre otros, en sus filas de representados.

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Dónde seguirá su carrera JJ Gabriel

Tras su polémica salida del United, el joven ya fue vinculado con los clubes más grandes de Europa. Barcelona, Bayern Múnich y PSG habrían rechazado al futbolista debido a sus pretensiones salariales.

En los últimos días, el club que tomó más fuerza para hacerse con los servicios de Gabriel fue el Real Madrid. Según informaron medios españoles, JJ Gabriel llegaría al “Merengue” por 360.000 euros y primero jugaría en los juveniles. El inglés habría visitado el centro de entrenamiento del club de la capital española este miércoles por la tarde.

JJ Gabriel con la portada de Diario Marca en la que aparece.

Los 360.000 euros que pagaría el Real Madrid corresponden a la cantidad estipulada por derechos de formación en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la federación internacional.