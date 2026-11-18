Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – El entrenador Pedro Troglio dejaría Banfield tras poco más de un año y medio en el cargo. Su contrato vence a fin de año y no tendría intención de renovarlo, por lo que se espera que recalle en Atlético Tucumán.

El director técnico de 61 años ya habría alcanzado un acuerdo verbal con la institución tucumana y se haría cargo del equipo para la temporada 2027, en la que el club comenzará en una posición complicada en la tabla de promedios en su lucha por evitar el descenso.

Durante su gestión en Banfield, Troglio dejó un saldo de 16 victorias, 15 empates y 23 derrotas en 54 encuentros, obteniendo así el 38% de los puntos disputados entre el final del Torneo Apertura 2025 y el cierre del Clausura 2026.

El ciclo de Troglio en Banfield fue de mayor a menor, con sus mejores momentos registrados en la segunda mitad de 2025. En 2026, su equipo mantuvo la competitividad gracias a una destacada actuación en la Copa Argentina, aunque finalmente no pudo sostenerse en el campeonato.

Troglio tomó las riendas del "Taladro" en la última fecha del Apertura 2025, cuando el equipo se encontraba en la última posición de la tabla. Su debut fue exitoso, ganando 3-1 ante Central Córdoba, y aunque el Torneo Clausura mostró cierta irregularidad, Banfield peleó por la clasificación a los playoffs hasta el final, aunque no logró el objetivo.

En el Apertura 2026, el rendimiento del equipo dejó más dudas que certezas, con solo 18 puntos en 16 partidos, lo que llevó a una reestructuración del plantel. La dirigencia, encabezada por Matías Mariotto, desarmó el equipo, que terminó en el anteúltimo puesto de la tabla de promedios, acumulando 15 puntos en 16 fechas.

A pesar de la difícil situación, la Copa Argentina fue un respiro para Troglio, quien había presentado su renuncia meses atrás. El equipo logró avanzar por penales ante Midland, San Martín de Tucumán y Riestra, pero fue eliminado en semifinales por Boca, que lo derrotó 3-0.

Con un contrato que finaliza a fin de año y un atraso salarial que marcó su gestión, Troglio se encuentra en la etapa final de su vínculo con Banfield y ya acordó su llegada a Atlético Tucumán tras coincidir en los términos.

El "Decano" también fue semifinalista de la Copa Argentina y concluyó el Clausura con 18 puntos, bajo la dirección de Julio César Falcioni. Sin embargo, su situación en los promedios es complicada, comenzando el nuevo año en último lugar con 66 unidades.

Los nombres que comienzan a sonar en Banfield

Ante la inminente salida de Troglio, la danza de nombres para el próximo entrenador de Banfield ya comenzó. La dirigencia ha mantenido conversaciones con Nicolás Domingo, exjugador del club que tuvo un buen desempeño en Temperley, y Carlos Matheu, quien actualmente trabaja en la reserva de Independiente.

Además, el histórico Julio César Falcioni aparece nuevamente como candidato para retomar el mando del club que llevó a la gloria en el Torneo Apertura 2009, tras rescindir su contrato con Atlético Tucumán.

Agencia NA