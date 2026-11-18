Llega una de las noches más dulces del año. La Noche de las Heladerías cumple 10 años y lo celebra con una promoción especial: 2x1 en cuartos de kilo de helado. Para conocer los secretos detrás de un buen producto, las tendencias y cómo elegir bien, Cadena 3 habló con Facundo Caffaro, maestro heladero cordobés que fabrica en La Laguna, a 40 kilómetros al sur de Villa María.

Clásicos que no fallan y lo que está de moda

“Los clásicos son el dulce de leche y el dulce de leche granizado. Eso no puede faltar”, aseguró Caffaro. Entre las tendencias del momento destaca el pistacho: “Hay muchas variedades con agregado de pistachos y distintas combinaciones”.

Este año la propuesta estrella es el Maní Split: una crema de maní batida con chocolate con leche y dulce de leche repostero (el familiar de la heladera de casa), coronado con un toque de sal marina. “La sal realza muchísimo el sabor. Queda exquisito. Yo me quedo con este antes que con el de mango al agua con chocolate blanco que hicimos el año pasado”, confiesa.

Cómo se hace y a qué temperatura se conserva

Elaborar helado artesanal lleva aproximadamente un día y medio. “Es más conveniente trabajar de noche por el calor”, explicó el maestro. En su fábrica empiezan a las 3 de la mañana y terminan cerca de las 4 de la tarde. Producen entre 600 y 700 kilos por semana.

Las cámaras de frío mantienen el producto a 30 grados bajo cero. En el mostrador de la heladería la temperatura sube a unos 12 grados bajo cero. Y un tip casero que Caffaro recomienda a todos: “Sacá el helado del freezer de tu casa 10 minutitos antes de comer. Baja la temperatura, queda mucho más cremoso y se siente mejor el sabor”.

Sabores extremos y el precio de la calidad

El mundo del helado no tiene límites. Caffaro cuenta que en una presentación en Buenos Aires probaron un helado de ceviche (él no lo probó porque no le gusta el pescado). En octubre, durante una expo en La Laguna, elaboró dos versiones saladas pensadas como entrada de restaurant: tomate y albahaca (servido con una tostada) y rúcula con pimiento y cebolla asada.

También se animó a combinaciones que sorprendieron a los clientes: chocolate con papas fritas (“la gente no se animaba, les dábamos cucharita para probar y después se llevaban de a kilo”) y serenito con rocklets.

¿Cuánto cuesta un buen kilo de helado artesanal hoy? “Un promedio de excelente calidad puede estar en torno a los 28.000 pesos. Después hay un poco más arriba y también más abajo, pero el artesanal no se discute”.

Cómo encontrar las heladerías adheridas

Para consultar dónde aprovechar el 2x1, AFADHYA habilitó un mapa interactivo con los comercios participantes. La herramienta permite buscar por ubicación y acceder a información de cada establecimiento.

En el mapa se pueden consultar direcciones, localidades, teléfonos, horarios de atención y redes sociales. También se indica qué heladerías confirmaron su participación en la promoción y cuáles ofrecerán el sabor especial de esta edición.

Entrevista de Viva la Radio.