FOTO: Independiente celebra su campeonato en la Reserva con un inesperado final

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) - La Reserva de Independiente logró consagrarse campeón de la Tabla Anual tras un triunfo de 2 a 0 ante Belgrano de Córdoba, mientras seguía el resultado del partido de Vélez desde un celular.

Los jóvenes futbolistas se quedaron atentos a la transmisión del encuentro del "Fortín", que terminó perdiendo 1 a 0 contra Rosario Central, lo que les permitió celebrar su campeonato en un momento inédito registrado por la transmisión oficial.

La competencia fue muy reñida, ya que ambos equipos, Independiente y Vélez, finalizaron el año con 77 puntos cada uno. Además, tuvieron la misma diferencia de gol (45), aunque el conjunto de Avellaneda logró marcar más goles (75) en comparación con los 62 de Vélez.

La escena de los futbolistas celebrando y esperando el desenlace fue rápidamente comparada en redes sociales con la vivida en Rosario Central el sábado 7, cuando los hinchas del "Canalla" creyeron que eran campeones de la tabla al pensar que a Boca se le había anulado un gol.

Por otra parte, en lo que respecta al Torneo Proyección de Reserva, la fase de grupos culminará este jueves, dando paso a los cuartos de final para determinar al campeón del Torneo Clausura.

Independiente se convierte en el segundo campeón del año en esta categoría, ya que Racing había ganado el Apertura tras vencer a River 2 a 1 en la final de julio pasado.