Decorar con moños: la tendencia que transforma cualquier espacio en un lugar chic
Con la llegada del invierno, los moños se convierten en protagonistas de la decoración. Expertos sugieren incorporar este detalle en diversos espacios para un toque de originalidad.
FOTO: Decorar con moños: la tendencia que transforma cualquier espacio en un lugar chic
El amor por los moños se intensifica en invierno, convirtiéndose en un elemento decorativo clave para las festividades. Desde regalos hasta árboles de Navidad, la presencia de moños se vuelve esencial. Esta tendencia ha captado la atención de diseñadores y decoradores, quienes han comenzado a incorporar este detalle en una amplia gama de artículos decorativos.
La diseñadora Ashley DeLapp destaca que "los moños están teniendo un momento porque traen un poco de romance y fantasía a los interiores". Para ella, estos detalles aportan un aire desenfadado a cualquier habitación, lo que resulta especialmente atractivo en la decoración hogareña. Además, DeLapp sugiere explorar colores inesperados como chartreuse, lavanda y cobalto, ampliando así las posibilidades creativas.
La diseñadora Amy Peltier también apoya la incorporación de moños en la decoración, afirmando que son ideales para cualquier habitación, desde comedores hasta dormitorios. Peltier menciona que los moños son una excelente manera de infundir un sentido de diversión y originalidad en los espacios.
Por su parte, la diseñadora Ellie Christopher comenta que los moños combinan perfectamente con estampados florales y clásicos como cuadros y tartán. "Me encanta un chintz floral antiguo con moños en el diseño. Normalmente, cuando utilizo una tela femenina con moños y flores, el resto de los detalles tiende a ser más limpio y casual", explica Christopher.
No obstante, la tendencia de los moños no se limita solo a los textiles. DeLapp añade que "la mayoría de las personas piensan en tela cuando se trata de moños, pero nos encanta un moño de bronce en una corona de puerta o un anillo de servilleta en forma de moño de lucite para añadir un toque de fantasía a tu mesa".
Para aquellos que deseen experimentar con la decoración con moños en sus hogares, Peltier recuerda que "la escala, el color y el material son extremadamente importantes al utilizar moños". Con esto en mente, se pueden lograr resultados sorprendentes y únicos.
Si buscas inspiración, existen numerosas opciones económicas que pueden ayudarte a incorporar esta tendencia en tu hogar, desde almohadas decorativas hasta elementos de mesa que realzan el estilo chic que los moños aportan.
Lectura rápida
¿Qué tendencia se destaca en la decoración de invierno?
Los moños se convierten en protagonistas de la decoración, aportando un toque chic y divertido a los espacios.
¿Quiénes apoyan la incorporación de moños en la decoración?
Diseñadores como Ashley DeLapp, Amy Peltier y Ellie Christopher promueven el uso de moños en diversos ambientes.
¿Qué colores se sugieren para los moños?
Se recomiendan colores inesperados como chartreuse, lavanda y cobalto, además de los tradicionales.
¿Cómo se pueden usar los moños más allá de los textiles?
Se pueden incorporar en elementos decorativos como coronas de puerta o anillos de servilleta para mesas.
¿Qué aspectos son importantes al usar moños en la decoración?
Es fundamental considerar la escala, el color y el material para lograr un efecto armonioso.