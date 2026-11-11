El día y la hora: cronograma para los octavos de final de Newell's y Central

La Liga Profesional confirmó el calendario de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y los equipos rosarinos ya tienen definido cuándo afrontarán sus compromisos. Rosario Central jugará el domingo 22 de noviembre en el Gigante de Arroyito, mientras que Newell’s tendrá su presentación al día siguiente, como visitante en La Plata. Absolutamente todo, con previa y post-partido, como de costumbre con transmisión de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.

El primero en salir a la cancha será el equipo de Arroyito, que recibirá a Gimnasia de Mendoza desde las 16. El conjunto auriazul contará con la ventaja de la localía por su ubicación en la fase de zonas y buscará avanzar a los cuartos de final ante su gente.

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Por su parte, Newell’s visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata el lunes 23, a partir de las 17. La Lepra afrontará así un compromiso decisivo fuera de Rosario, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del certamen.

La instancia eliminatoria comenzará el viernes 20 de noviembre, con el enfrentamiento entre Vélez y Belgrano, programado para las 20. El sábado 21 se disputarán otros dos encuentros: Defensa y Justicia ante Barracas Central, a las 15, y Argentinos Juniors frente a Independiente, a las 17.

La agenda del domingo se completará con River-Lanús, a las 19, e Instituto-Huracán, a las 22. Finalmente, Boca e Independiente Rivadavia cerrarán los octavos el miércoles 25, desde las 21.

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Todos los partidos se jugarán en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste el empate, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

Con el cronograma oficializado, Central y Newell’s ya conocen el camino inmediato que deberán recorrer en busca de los cuartos de final del Clausura.