Evacuaron a 82 ancianos de un geriátrico en Argüello tras peligrar el cielorraso

FOTO: Bomberos evacuaron a 82 ancianos de un geriátrico en Argüello.

Personal de la Subdirección General de Bomberos actuó este martes en un geriátrico ubicado en el pasaje Las Totoras, del barrio Argüello, donde realizó tareas de refrigeración del cielorraso de un ambiente destinado a comedor.

Ante la situación, el personal médico de la residencia dispuso la evacuación preventiva de 82 adultos mayores, quienes fueron trasladados a otro sector del establecimiento.

"El hecho ocurrió en horas de la tarde donde por motivos a establecer se generó un principio de incendio en un cielorraso de un ambiente destinado a comedor con afectaciones de 20 metros cuadrados", indicó el subsecretario Lucas Paz.

Allí recibieron asistencia de los servicios de emergencia. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.