Evacuaron a 82 ancianos de un geriátrico en Argüello tras peligrar el cielorraso
Los adultos mayores fueron trasladados a otro sector y no se reportaron heridos.
11/11/2026 | 19:18Redacción Cadena 3
FOTO: Bomberos evacuaron a 82 ancianos de un geriátrico en Argüello.
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Informados al regreso
Personal de la Subdirección General de Bomberos actuó este martes en un geriátrico ubicado en el pasaje Las Totoras, del barrio Argüello, donde realizó tareas de refrigeración del cielorraso de un ambiente destinado a comedor.
Ante la situación, el personal médico de la residencia dispuso la evacuación preventiva de 82 adultos mayores, quienes fueron trasladados a otro sector del establecimiento.
"El hecho ocurrió en horas de la tarde donde por motivos a establecer se generó un principio de incendio en un cielorraso de un ambiente destinado a comedor con afectaciones de 20 metros cuadrados", indicó el subsecretario Lucas Paz.
Allí recibieron asistencia de los servicios de emergencia. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el geriátrico? Se generó un principio de incendio en el cielorraso de un comedor.
¿Quiénes intervinieron en la situación? Personal de la Subdirección General de Bomberos y el personal médico de la residencia.
¿Cuándo sucedió el incidente? Ocurrió este martes por la tarde.
¿Dónde se localiza el geriátrico? En el pasaje Las Totoras, del barrio Argüello.
¿Por qué se evacuó a los adultos mayores? Por precaución, debido al principio de incendio que se generó.