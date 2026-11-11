En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Evacuaron a 82 ancianos de un geriátrico en Argüello tras peligrar el cielorraso

Los adultos mayores fueron trasladados a otro sector y no se reportaron heridos.

11/11/2026 | 19:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Bomberos evacuaron a 82 ancianos de un geriátrico en Argüello.

FOTO: Bomberos evacuaron a 82 ancianos de un geriátrico en Argüello.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Evacuaron a 82 ancianos de un geriátrico en Argüello tras peligrar el cielorraso

    Informados al regreso

    Episodios

Personal de la Subdirección General de Bomberos actuó este martes en un geriátrico ubicado en el pasaje Las Totoras, del barrio Argüello, donde realizó tareas de refrigeración del cielorraso de un ambiente destinado a comedor.

Ante la situación, el personal médico de la residencia dispuso la evacuación preventiva de 82 adultos mayores, quienes fueron trasladados a otro sector del establecimiento.

"El hecho ocurrió en horas de la tarde donde por motivos a establecer se generó un principio de incendio en un cielorraso de un ambiente destinado a comedor con afectaciones de 20 metros cuadrados", indicó el subsecretario Lucas Paz.

Allí recibieron asistencia de los servicios de emergencia. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el geriátrico? Se generó un principio de incendio en el cielorraso de un comedor.

¿Quiénes intervinieron en la situación? Personal de la Subdirección General de Bomberos y el personal médico de la residencia.

¿Cuándo sucedió el incidente? Ocurrió este martes por la tarde.

¿Dónde se localiza el geriátrico? En el pasaje Las Totoras, del barrio Argüello.

¿Por qué se evacuó a los adultos mayores? Por precaución, debido al principio de incendio que se generó.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf