Pampita demostró que acampó y dejó de lado las versiones que indicaban que la habían "echado"

Un grupo de fieles reveló que la modelo Carolina "Pampita" Ardohain fue "echada" de la vigilia y el acampe previo a la misa que brindó el papa León XIV en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján; sin embargo, la mediática dejó de lado las versiones y compartió imágenes en sus redes sociales, donde se mostró durante el acampe y en el día de la misa.

El hecho llega tras la polémica por una "Carpa VIP" instalada en la misa que se llevó adelante en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Allí, Pampita había anunciado que iba a acampar; sin embargo, terminó en el lugar privilegiado junto a famosos.

Lo ocurrido generó una fuerte indignación entre los cientos de fieles que aguardaron un saludo de León XIV sin siquiera contar con protección contra el sol. En tanto, la modelo intentó acampar en Luján, pero no fue bienvenida por sus pares.

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Durante una entrevista y en el marco de la desconcentración de la ceremonia, un grupo de mujeres explicó en declaraciones televisivas que habían llegado un día antes, cerca de las 8.00. Incluso, otra mujer señaló que se encontraba allí desde el lunes.

“La echaron a Pampita, son unas envidiosas. Es verdad, la echaron. Estuvo a las 7 de la mañana. Apareció sola, le dijeron: ‘¡Que se vaya, que se vaya!’. Le dije que venga acá, que le daba un lugar. Pero se fue”, cerró la asistente.

Algunas horas después, Ardohain compartió algunas fotografías, en la noche anterior a la ceremonia y durante la misma. Además, publicó un video donde se puede ver al papa móvil en primer plano. Junto al compilado de contenidos, la modelo escribió: "Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Que la raíz del amor esté dentro de ti, y que de esa raíz no brote sino el bien".