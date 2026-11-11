FOTO: Un policía en estado crítico tras ser baleado durante un asalto en Merlo

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Un efectivo de la Policía Bonaerense se encuentra internado en estado crítico luego de haber sido baleado durante un intento de asalto en la localidad de Merlo, ubicada al oeste del conurbano bonaerense, según confirmaron las autoridades locales.

El cabo primero Nicolás Aragón fue víctima de un ilícito mientras se trasladaba en motocicleta. Dos delincuentes, que se movilizaban en un vehículo similar, lograron despojarlo de su arma reglamentaria.

En ese contexto, los asaltantes dispararon contra el agente, quien sufrió múltiples heridas, incluyendo lesiones en una pierna, un pulmón, fractura medular, así como daños en la vena cava, y lesiones biliar e intestinal, según el parte médico emitido por el Hospital Héroes de Malvinas, donde fue atendido.

Ante la gravedad de su estado, se realizó un control de daños a Aragón, quien se encuentra hemodinámicamente inestable, con riesgo de vida y en estado crítico.