Un policía en estado crítico tras ser baleado durante un asalto en Merlo
El agente fue abordado por dos motochorros, quienes le quitaron el arma y le dispararon. Su estado es crítico tras las heridas sufridas.
FOTO: Un policía en estado crítico tras ser baleado durante un asalto en Merlo
Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Un efectivo de la Policía Bonaerense se encuentra internado en estado crítico luego de haber sido baleado durante un intento de asalto en la localidad de Merlo, ubicada al oeste del conurbano bonaerense, según confirmaron las autoridades locales.
El cabo primero Nicolás Aragón fue víctima de un ilícito mientras se trasladaba en motocicleta. Dos delincuentes, que se movilizaban en un vehículo similar, lograron despojarlo de su arma reglamentaria.
En ese contexto, los asaltantes dispararon contra el agente, quien sufrió múltiples heridas, incluyendo lesiones en una pierna, un pulmón, fractura medular, así como daños en la vena cava, y lesiones biliar e intestinal, según el parte médico emitido por el Hospital Héroes de Malvinas, donde fue atendido.
Ante la gravedad de su estado, se realizó un control de daños a Aragón, quien se encuentra hemodinámicamente inestable, con riesgo de vida y en estado crítico.
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Un policía fue baleado durante un intento de asalto en Merlo.
¿Quién es la víctima?
El cabo primero Nicolás Aragón de la Policía Bonaerense.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El hecho tuvo lugar el 11 de noviembre de 2026.
¿Dónde se produjo el asalto?
En la localidad de Merlo, en el conurbano bonaerense.
¿Cuál es el estado del agente?
Se encuentra en estado crítico, hemodinámicamente inestable y con riesgo de vida.
[Fuente: Noticias Argentinas]