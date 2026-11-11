Panamá reafirma su soberanía sobre el Canal interoceánico tras declaraciones de EE.UU.

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Este miércoles, Panamá dejó en claro su posición sobre el control del Canal interoceánico, tras los comentarios del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien sugirió que el país norteamericano y el gobierno panameño ejercen un control conjunto sobre esta importante vía para el comercio marítimo internacional.

"No hay control de ningún país, solo Panamá controla el Canal", expresó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, durante la inauguración de la XII Conferencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. Este comentario se produjo en respuesta a las declaraciones de Hegseth.

Martínez-Acha Vásquez destacó que la soberanía sobre el Canal corresponde exclusivamente a Panamá, y que su operación y administración están a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Este énfasis en la soberanía nacional es un recordatorio de la historia de lucha del país por el control de esta vía estratégica.

El canciller panameño también mencionó que el país mantiene acuerdos de cooperación en materia de seguridad con diversas naciones, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, República de Corea, Japón, Colombia y España, para fortalecer la seguridad marítima. Sin embargo, aclaró que estos acuerdos no implican una transferencia de control ni afectan la soberanía panameña sobre el Canal.

La diputada de la Asamblea Nacional, Patsy Lee, también rechazó las afirmaciones de Hegseth, afirmando que la idea de un control compartido no refleja la realidad jurídica y administrativa del país. "Afirmar que Estados Unidos controla el Canal junto con Panamá es falso. Solo Panamá opera el Canal, y nuestra Constitución le asigna esa responsabilidad a la Autoridad del Canal de Panamá. El Canal está abierto al mundo y lo administramos los panameños", subrayó.

En una entrevista con Xinhua, Lee enfatizó que las declaraciones de Hegseth demuestran un desconocimiento de la soberanía y autodeterminación del pueblo panameño. Además, recordó que la administración del Canal es el resultado de una larga lucha de varias generaciones. "Fue una conquista de generaciones. Hoy nos toca defenderla conociendo nuestros derechos, exigiendo cuentas a quienes gobiernan y tomando nuestras propias decisiones como país", concluyó.