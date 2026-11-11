Descubren ADN de virus mortal en manuscritos de hace 1.000 años

Un equipo internacional de investigadores de University College Dublin realizó un descubrimiento sorprendente al analizar antiguos manuscritos, incluyendo los Gospels de York, de 1.000 años de antigüedad. En sus páginas, encontraron ADN de un virus mortal que afecta a las ovejas, conocido como virus de la peste ovina (SPPV), cuya historia se extiende por más de 3.700 años. Este hallazgo no solo proporciona información sobre la evolución del virus, sino que también convierte a estos documentos históricos en un inesperado registro de brotes de enfermedades antiguas.

El virus de la peste ovina es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente entre las ovejas, causando la muerte de un gran número de animales infectados, especialmente corderos, y generando pérdidas económicas significativas debido a la reducción de la producción de lana, carne y leche.

El estudio, publicado en Science Advances, reconstruyó más de 3.500 años de evolución del virus, identificando su ADN en varios manuscritos medievales de gran importancia histórica. Este descubrimiento demuestra que los documentos preservados por su valor cultural también pueden contener evidencia biológica valiosa.

Entre los manuscritos analizados, además de los Gospels de York, se incluyeron obras más antiguas, como el Corpus Glossary de Corpus Christi College en Cambbridge, uno de los primeros diccionarios en inglés, y otros manuscritos medievales de Gran Bretaña y Europa continental.

La clave del hallazgo radica en el propio pergamino. Antes de que el papel se convirtiera en el material de escritura predominante, los manuscritos se producían a menudo con pieles de animales cuidadosamente preparadas, incluyendo las de ovejas, cabras y ganado. Estos materiales pueden preservar rastros de la historia biológica de un animal, incluyendo evidencia de infecciones presentes en el momento de su muerte.

Los investigadores detectaron ADN del virus de la peste ovina en varias páginas de los manuscritos. Estos hallazgos sugieren que algunos de los cueros utilizados para producir los documentos provenían de animales infectados. Un descubrimiento especialmente sorprendente fue el ADN viral encontrado en pergaminos elaborados con piel de ternera y cabra, lo que plantea dos posibilidades: el virus pudo haber infectado ocasionalmente otras especies de ganado o el material viral pudo haberse contaminado durante la producción del pergamino.

El autor principal del estudio, Louis L'Hôte, candidato a doctorado en UCD, afirmó: "El registro de ADN antiguo de patógenos ha cambiado por completo nuestra comprensión de las enfermedades infecciosas en el pasado, y aquí mostramos que el pergamino también puede preservar ADN de patógenos animales. Es posible que archivos y bibliotecas de todo el mundo contengan también las huellas genéticas de brotes de enfermedades en animales en el pasado".

El estudio sugiere que las bibliotecas y archivos pueden albergar mucha más información sobre enfermedades históricas de lo que se había reconocido anteriormente. Los manuscritos que han sobrevivido durante cientos de años podrían proporcionar evidencia genética de brotes de ganado que dejaron pocos otros registros.

El profesor Kevin G. Daly, autor supervisor del estudio, añadió: "La producción de pergaminos ha sido considerada un arte en extinción, pero comenzamos a entender cuánto del pasado ha conservado. Este proyecto muestra que los pergaminos no solo preservan nuestra historia cultural durante cientos de años, sino también el paisaje de enfermedades en nuestro ganado en la época medieval".

Además de los manuscritos medievales, los científicos examinaron ADN recuperado de dientes de ovejas que datan de la Edad de Bronce. Los dientes son particularmente útiles para estudiar infecciones antiguas, ya que pueden proteger material genético durante miles de años, preservando a menudo evidencia que ha desaparecido de otros restos esqueléticos.

Los investigadores identificaron los rastros genéticos más antiguos conocidos del virus de la peste ovina en dientes de ovejas recuperados de asentamientos pastorales antiguos en la estepa euroasiática. Cuando se combinan con los hallazgos de los manuscritos, esta evidencia muestra que la enfermedad ha afectado al ganado durante más de 3.700 años.

El estudio también comparó el ADN viral antiguo con secuencias genéticas de virus modernos, sugiriendo que las principales ramas de la familia de los capripoxvirus (virus de la peste ovina, virus de la peste caprina y virus de la enfermedad de la piel lumpy) se separaron entre hace 11,500 y 3,700 años. Esta línea de tiempo estimada coincide con cambios importantes en la historia humana, incluida la domesticación del ganado y el movimiento a gran escala de ovejas desde la estepa euroasiática hacia Europa.

Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio fue la estabilidad genética del virus de la peste ovina a lo largo de los últimos miles de años. A diferencia de otros virus, su genoma parece haber permanecido notablemente estable a pesar de su larga historia de infección en el ganado.

Comprender esta estabilidad podría ayudar a los científicos a identificar los cambios genéticos que originalmente permitieron que el virus se convirtiera en un patógeno efectivo en las ovejas. Además, el descubrimiento tiene relevancia inmediata, ya que la peste ovina sigue siendo una amenaza seria para la ganadería, con brotes que continúan causando daños económicos sustanciales.

"Las personas en todo el mundo siguen luchando contra este patógeno; actualmente hay un brote de peste ovina en Grecia que está causando grandes daños económicos", destacó L'Hôte.

La investigación fue financiada por Taighde Éireann-Research Ireland y el Consejo Europeo de Investigación. El proyecto, liderado por UCD, involucró a más de 30 instituciones en Irlanda y a nivel internacional, incluyendo Trinity College Dublin, el Instituto Helmholtz para la Salud Única, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Universidad de Leicester, Universidad de Cambridge y Universidad de Copenhague.