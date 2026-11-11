FOTO: Más de 7 mil consultas de salud durante la misa del Papa León XIV en Luján

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El Ministerio de Salud bonaerense reportó que durante el operativo de salud realizado en el marco de la misa del Papa León XIV en Luján, se atendieron más de 7 mil consultas sanitarias que no requirieron intervención médica. Esta cifra refleja la preparación y la atención médica dispuesta para el evento, que congregó a miles de fieles.

De acuerdo a las fuentes oficiales, alrededor de 760 pacientes recibieron atención por cuadros leves en los 12 puntos de atención medicalizados que se establecieron en el área circundante a la Basílica. Este despliegue fue parte de un esfuerzo coordinado para garantizar la salud de los asistentes.

Además, unas 33 personas fueron atendidas en el shockroom móvil instalado en el hospital de campaña, mientras que 72 pacientes fueron trasladados al Hospital de Luján para una evaluación más detallada, incluyendo a 190 personas que llegaron de manera voluntaria.

Desde el Ministerio, se aclaró que todas las atenciones fueron por situaciones de baja gravedad (código verde), sin que se registraran casos graves. Este operativo contó con la colaboración de 51 postas de salud distribuidas en el área cercana al santuario, con más de 1.500 profesionales de la salud trabajando para atender a los asistentes.

Agencia NA