Ruidos en tu heladera: ¿Qué significan y cómo solucionarlos?

Las heladeras emiten un suave zumbido que indica que están funcionando correctamente. Sin embargo, la aparición de ruidos nuevos, como cliques, golpes o un zumbido intenso, puede ser una señal de que se debe prestar atención a su estado. La directora senior del Good Housekeeping Institute, Nicole Papantoniou, explica que "cuando una heladera es realmente ruidosa, podría ser un signo de que está trabajando arduamente para mantener la temperatura adecuada". Esto a menudo implica que se necesita una reparación, que podría ser tan sencilla como limpiar los ventiladores.

A continuación, se detallan cuatro ruidos comunes de heladeras que indican un posible problema y cómo abordarlos.

Click constante: Un clic que se repite cada pocos minutos es señal de que la heladera tiene dificultades para mantener una temperatura fría. Esto suele ser causado por un relé de arranque que falla. Según el experto en mantenimiento del hogar, Rich Repich, "cuando comienza a fallar, el compresor puede intentar arrancar repetidamente, lo que genera un sonido de clic". Además, los temporizadores de descongelación y las placas de control pueden producir clics ocasionales como parte de su funcionamiento normal. Si se tiene la confianza para hacerlo, se recomienda desenchufar la heladera e inspeccionar el relé de arranque. Si al agitarlo suena suelto, podría necesitar un reemplazo. Si la heladera se calienta o el clic persiste, es aconsejable programar un servicio para evitar el deterioro de los alimentos.

Zumbido excesivo: Un zumbido bajo es normal y generalmente indica que el compresor está funcionando, pero puede haber un problema si el zumbido se vuelve significativamente más fuerte, funciona constantemente o desaparece por completo mientras la heladera se calienta. Repich menciona que "un zumbido cada vez más fuerte puede indicar un esfuerzo excesivo del compresor, bobinas del condensador sucias, problemas con el ventilador del condensador o un compresor envejecido". La solución consiste en desenchufar la heladera o reiniciar el disyuntor durante 30 segundos. Papantoniou agrega que también se deben limpiar todos los ventiladores y bobinas para asegurar que el flujo de aire no esté obstruido. "Si el ruido continúa empeorando o la refrigeración se ve afectada, se recomienda un diagnóstico profesional", concluye.

Rasguños o chirridos: Este sonido se asemeja a un ventilador que golpea algo mientras gira, creando un ruido de rasguño repetido o un tictac rápido. Esto es diferente del ruido de triturar hielo, que generalmente es normal. Una posible causa es la acumulación de hielo alrededor del ventilador, lo que deja menos espacio para que las aspas giren, según el experto en mantenimiento del hogar, Kyshawn Lane. "Asegúrate de que los alimentos no estén bloqueando los ventiladores de aire o impidiendo que la puerta cierre completamente. También puedes buscar escarcha en la pared trasera dentro de la heladera o el congelador". Si se observa hielo obstruyendo el ventilador, se deberá descongelar la heladera de acuerdo con el manual del propietario. (No se debe usar un secador de pelo). Si el problema vuelve a ocurrir, se recomienda llamar a un profesional para averiguar por qué se está acumulando hielo.

Ruido de vibración o golpeteo: Este sonido puede parecer como frascos chocando entre sí, algo que se sacude detrás de la heladera o un zumbido más fuerte cuando el motor se activa. Lane señala que "a veces es algo tan simple como botellas que se tocan, una estantería que no está bien asentada o la heladera vibrando contra un armario cercano". Una heladera que no está bien asentada en el piso también puede vibrar. Además, esto podría estar relacionado con bobinas sucias, como se mencionó anteriormente. Lane aconseja desenchufar la heladera y revisar el manual del propietario para las instrucciones de limpieza del modelo. Siempre es mejor usar una presión ligera para evitar daños.