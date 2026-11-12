Consejos para preparar tu sistema de calefacción antes del frío

Con la llegada del primer frío, es fundamental prestar atención al sistema de calefacción. Según la Air Conditioning Contractors of America (ACCA), un sistema bien mantenido no solo funciona de manera más eficiente, sino que también presenta menos probabilidades de fallar en las temperaturas más bajas. Esto asegura que el hogar se mantenga cálido y evita reparaciones costosas, o al menos las minimiza.

La buena noticia es que los propietarios pueden encargarse de los aspectos básicos del mantenimiento. Con tan solo dedicar unos 30 minutos, es posible prevenir muchos problemas. A continuación, se detallan cinco tareas esenciales para preparar el sistema de calefacción antes de que llegue el frío.

1. Reemplazar el filtro de aire: Este es uno de los pasos más sencillos y cruciales. Un filtro limpio permite que el aire fluya libremente y mejora la eficiencia del sistema. Se recomienda revisarlo mensualmente y cambiarlo cada tres meses, o con mayor frecuencia si hay mascotas en el hogar.

2. Limpiar los conductos: La acumulación de polvo y suciedad en los conductos puede obstruir el flujo de aire y afectar la calidad del aire interior. Utilizar un aspirador o un cepillo especializado puede ayudar a mantener los conductos limpios y en buen estado.

3. Revisar el termostato: Asegurarse de que el termostato funcione correctamente es vital. Se puede probar ajustando la temperatura y observando si el sistema responde adecuadamente. Considerar la posibilidad de actualizar a un termostato inteligente puede ser una inversión valiosa para un control más eficiente.

4. Inspeccionar las rejillas de ventilación: Verificar que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas por muebles u otros objetos es esencial para asegurar un flujo de aire adecuado. Mantenerlas despejadas ayudará a maximizar la eficiencia del sistema.

5. Programar un mantenimiento profesional: Aunque muchas tareas pueden realizarse de forma independiente, es recomendable programar una revisión profesional al menos una vez al año. Un técnico calificado puede detectar problemas que no son evidentes para los propietarios y realizar reparaciones necesarias.