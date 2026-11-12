Consejos expertos para limpiar tu ventilador y eliminar el polvo de manera efectiva

Cuando se trata de limpiar un ventilador, muchos suelen pensar que con un simple paño sobre las aspas es suficiente. Sin embargo, los expertos advierten que este enfoque puede dejar una sorprendente cantidad de suciedad. Noah Pinsonnault, analista de productos en el Good Housekeeping Institute, enfatizó la importancia de realizar esta tarea de manera exhaustiva. Según él, "limpiar el exterior o utilizar aire comprimido puede eliminar algo de polvo superficial, pero el polvo, el cabello y los residuos grasos tienden a acumularse en las aspas y detrás de la rejilla con el tiempo, lo que puede afectar el flujo de aire y redistribuir el polvo en la habitación".

Para limpiar un ventilador de pie, Pinsonnault recomienda desarmarlo por completo para poder eliminar hasta el último resto de suciedad. En el caso de los ventiladores de techo, no es necesario quitar las aspas del aparato, pero sí se deben utilizar las herramientas adecuadas para su limpieza.

Para los ventiladores de techo, el proceso de limpieza requiere atención especial. Primero, se debe apagar el ventilador y esperar a que las aspas se detengan por completo antes de comenzar a limpiar. Se puede utilizar un taburete estable para alcanzar las aspas sin forzar el cuerpo, o bien un plumero con mango extensible, como los kits de Swiffer o Bona, para un rápido desempolvado.

En caso de que haya una acumulación mayor de polvo, se sugiere usar un paño de microfibra ligeramente húmedo en cada aspa para ayudar a levantar los residuos en lugar de solo moverlos. Es importante evitar rociar limpiador directamente hacia arriba, hacia el motor del ventilador o cualquier luz adjunta, para prevenir que la humedad llegue a los componentes eléctricos.

En cuanto a la limpieza general de un ventilador, es esencial seguir las instrucciones del manual del modelo específico. El proceso general incluye apagar el ventilador y desconectarlo de la fuente de energía, luego desarmarlo siguiendo las pautas del fabricante.

Una vez desarmado, se debe utilizar una aspiradora con un accesorio de cepillo para levantar los residuos sin empujarlos más adentro de las grietas. Posteriormente, se puede usar un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua y una pequeña cantidad de detergente suave, si es necesario, para limpiar las aspas y las superficies interiores. Pinsonnault menciona que "los paños de microfibra tienden a funcionar mejor que las toallas de papel, ya que atrapan el polvo en lugar de moverlo".

Para cualquier suciedad más resistente, se puede utilizar un limpiador multiuso diluido en los componentes de plástico, siempre que se aplique de manera moderada y nunca de forma que se arriesgue a empapar las partes eléctricas. Al finalizar la limpieza, es crucial dejar que todas las partes se sequen completamente antes de volver a ensamblar el ventilador y encenderlo nuevamente.