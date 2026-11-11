Tendencias de iluminación para 2027: lo que los diseñadores anticipan para tus espacios

Los diseñadores afirman que la iluminación es un elemento fundamental en cualquier espacio, ya sea un pequeño baño, la cocina o el dormitorio principal. Su impacto en la atmósfera de un ambiente es innegable. Con el paso del tiempo, las tendencias de iluminación han evolucionado, y para el año 2027, se esperan cambios significativos en este aspecto.

Una de las principales tendencias es el rechazo al uso de una única fuente de luz dominante, conocida como el "big light". Según Carolina Prendergast, diseñadora de interiores y consultora de LUSA Lighting, cada habitación debería contar con al menos tres capas de luz. Estas incluyen la luz ambiental, que proporciona una base de brillo general; la luz de tarea, que facilita actividades específicas como leer o trabajar; y las luces de acento, que añaden profundidad y resaltan características de diseño, como obras de arte y arquitectura.

Además, se observa un resurgimiento de las lámparas de pie. El diseñador de iluminación Bentley Meeke destaca que estas lámparas están volviendo a ser populares por su elegancia y la capacidad de crear focos de luz en lugares específicos. "Las lámparas de pie son un reflejo de nuestra personalidad y cada vez más hogares las incorporan", señala.

Otro aspecto a destacar para 2027 es la iluminación que se adapta a lo largo del día y que puede ser controlada por el usuario. Julie Bugh, diseñadora de interiores y gerente de Lighting New York, menciona que esto se logra mediante dimmers, bombillas inteligentes, lámparas portátiles y accesorios recargables. "Estas opciones permiten cambiar la luz según la actividad que se esté realizando, sin necesidad de realizar una instalación eléctrica compleja", explica.

La iluminación empotrada también está regresando, pero con un enfoque en luminarias más pequeñas y limpias que ofrecen un diseño más personalizado. Prendergast indica que las luces empotradas son versátiles y mantienen el techo despejado. "En lugar de abandonarlas, los diseñadores optan por opciones modernas que transforman el espacio sin desentonar", agrega.

Finalmente, la iluminación se está considerando cada vez más como parte del diseño en sí, con piezas de gran escala y escultóricas que se convierten en puntos focales en lugar de simples elementos funcionales. "Una gran luminaria puede añadir personalidad e interés visual, similar a una obra de arte o un mueble", afirma Bugh. A veces, elegir una luminaria más grande de lo que se pensaba inicialmente puede resultar en un excelente punto focal, permitiendo que la otra iluminación en la habitación lo complemente en lugar de competir con él.