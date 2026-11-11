Descubren el misterio de una moneda de plata de 1834 con extrañas deformaciones

Un grupo de investigadores reveló que una moneda de plata británica de 1834, adquirida en un mercado de pulgas en Greater Manchester, esconde un misterio de casi 200 años. La moneda, un sixpence emitido durante el reinado de William IV, presenta deformaciones extrañas que sugieren un posible error de acuñación en su fabricación original.

La moneda, que fue comprada junto con otros ejemplares en un álbum por un total de £8, mostró daños significativos en su superficie central, que parece haber sido aplastada y distorsionada. Sin embargo, los bordes y las pequeñas ranuras de su contorno permanecieron relativamente intactos, lo que planteó interrogantes sobre el proceso que pudo haber llevado a tal deformación.

Para esclarecer el fenómeno, los científicos llevaron a cabo un análisis exhaustivo utilizando potentes microscopios, pruebas químicas y mediciones tridimensionales de la superficie. Los resultados indicaron que la moneda había sufrido una compresión intensa, posiblemente durante su acuñación en la casa de moneda.

Los hallazgos revelan pistas sorprendentes

Las mediciones detalladas de las áreas distorsionadas mostraron depresiones profundas, bordes elevados y superficies escalonadas, especialmente en el anverso de la moneda, donde se encuentra el retrato de William IV. La diferencia entre los puntos más altos y más bajos de esta zona alcanzó aproximadamente 0.75 milímetros, lo que representa una distorsión considerable en la superficie de un objeto tan delgado.

El equipo de investigación determinó que el daño general era más consistente con aplicaciones repetidas de alta presión en un área limitada. Esta observación contradice la idea de que las deformaciones fueran causadas por el desgaste normal de la circulación o por corrosión, sugiriendo en cambio un problema inusual durante el proceso de acuñación original.

Análisis microscópico y su relevancia

La investigación combinó técnicas de microscopía electrónica de barrido con espectroscopia de rayos X dispersiva de energía (SEM-EDX) y perfilometría óptica de superficie. Los análisis proporcionaron información sobre la composición del metal de la moneda y los cambios en su superficie.

En las áreas menos dañadas, se identificó una aleación de plata y cobre, mientras que en las regiones más distorsionadas se hallaron concentraciones más bajas de plata y mayores niveles de cobre, junto con evidencia química asociada a corrosión y contaminación. Sin embargo, estos resultados no podían explicar adecuadamente la profundidad y forma de las deformaciones.

La combinación de daño central severo y bordes relativamente bien conservados sugiere que la moneda fue sometida a una compresión repetida mientras su movimiento lateral estuvo al menos parcialmente restringido, lo que contradice la idea de que el daño se debió a un impacto posterior.

Un vistazo a la producción de monedas del siglo XIX

La moneda fue producida en 1834, época en la que Gran Bretaña ya utilizaba prensas de vapor para fabricar monedas. Normalmente, los defectos serios de acuñación eran identificados y destruidos durante las inspecciones de la casa de moneda, lo que hace que esta moneda sea un raro ejemplo de un fallo de fabricación que, de otro modo, habría sido eliminado de la circulación.

Determinar si el daño ocurrió realmente en la casa de moneda es complicado, ya que los objetos metálicos históricos pueden sufrir muchos cambios a lo largo de las décadas. La investigación examinó varios tipos de evidencia de manera independiente, considerando la composición del metal, los cambios químicos en la superficie y la geometría tridimensional de la deformación.

Inteligencia artificial en la investigación

El estudio también exploró cómo herramientas computacionales, incluida la inteligencia artificial, pudieron ayudar a evaluar el misterio histórico. Antes de obtener resultados de laboratorio, el autor revisó fotografías de alta resolución de la moneda y analizó sus características superficiales inusuales. Este examen inicial ayudó a identificar posibles causas del daño y establecer qué tipos de mediciones físicas serían necesarias para probarlas.

Los modelos de lenguaje ayudaron a organizar las observaciones y desarrollar explicaciones alternativas, pero no reemplazaron la evidencia científica física. Los hallazgos finales se basaron en datos generados independientemente, con el autor interpretando la evidencia y determinando qué explicación estaba mejor respaldada.

Conclusiones del estudio

A pesar de que la inteligencia artificial desempeñó un papel de apoyo, las conclusiones del estudio favorecieron una rara anomalía de acuñación que involucró presión concentrada repetida, en lugar de daños causados por la circulación normal o impactos posteriores. La investigación no establece de manera concluyente todos los detalles sobre lo que ocurrió con el sixpence, pero ofrece una visión valiosa sobre la producción de monedas en los primeros días de la mecanización.