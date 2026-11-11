FOTO: Gran Rosario: Tres hombres demorados por un ataque a puñaladas durante un intento de robo-

Un intento de robo terminó con un joven de 22 años gravemente herido con un arma blanca en Villa Gobernador Gálvez. El ataque ocurrió el pasado 1 de noviembre, cuando la víctima caminaba acompañada por otra persona y fue interceptada por tres hombres que, según la investigación, intentaron sustraerles sus teléfonos celulares.

El episodio tuvo lugar en inmediaciones de 17 de Octubre y Julio A. Roca. En medio del abordaje, uno de los agresores apuñaló al joven en el abdomen y luego escapó junto con los otros dos involucrados.

Debido a la gravedad de la lesión, la víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez y posteriormente derivada al Hospital Provincial de Rosario, donde recibió atención especializada y debió ser intervenida quirúrgicamente.

A partir de las tareas investigativas, personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), en coordinación con la Fiscalía interviniente, logró identificar tres domicilios que podrían estar vinculados con el hecho. Con las correspondientes órdenes judiciales, este miércoles se realizaron allanamientos en viviendas ubicadas en 17 de Octubre al 1900, Fornieles al 400 y Congreso al 2100.

Los procedimientos permitieron secuestrar ocho teléfonos celulares considerados de interés para la causa. Además, por disposición de la fiscal Georgina Cherara, tres hombres fueron trasladados a sede policial para su identificación: Ignacio L., de 53 años; Alexis Brian L., de 30, y Brandon Nicolás L., de 23.

Las medidas fueron realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI), con la participación de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. La causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en el ataque.