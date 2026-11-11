FOTO: Desaparece joven con autismo en El Palomar: su familia alerta sobre su estado de salud

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Un joven de 27 años con autismo se encuentra desaparecido desde el domingo 9 de noviembre en la localidad bonaerense de El Palomar. Su familia ha denunciado que "se escapó".

Patricio Pereyra fue visto por última vez alrededor de las 17:00, vistiendo una remera blanca, un short gris o beige y zapatillas rosa chicle en la ciudad situada en los partidos de Morón y Tres de Febrero.

"Hicimos tres denuncias en tres comisarías diferentes, anoche estuvimos recorriendo por todos lados porque hay gente que lo vio por Villa Tesei. También fuimos hasta adentro de la Villa Carlos Gardel y eso nos parece raro", expresó Julieta, tía política del joven.

En este contexto, Julieta destacó que Patricio "se escapó" y subrayó que toma una "medicación", lo que genera preocupación, ya que al estar tres días desaparecido y sin consumir el remedio, "podría tornarse agresivo".

"La verdad que ya me está pareciendo extraño porque no me cierra ninguna persona que lo haya visto. Estamos pidiendo ayuda porque ya no sabemos a quién recurrir", agregó Julieta.

Los familiares de Patricio solicitan a la población que, ante cualquier novedad, se comuniquen o envíen un mensaje a los siguientes números: 11 2750 3458 (Elvira - madre) o 11 5905 7687 (Julieta - tía).