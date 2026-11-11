Desmienten rumores de indisciplina de Matías Abaldo en Independiente antes del partido clave

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El representante de Matías Abaldo, Edgardo Lasalvia, ha desmentido de manera contundente los rumores que apuntaban a que el delantero uruguayo de Independiente había sido apartado del plantel debido a actos de indisciplina, incluyendo la supuesta llegada en estado de ebriedad a un entrenamiento.

Las declaraciones del agente, ofrecidas en una entrevista con el medio Carve Deportiva, respaldaron la postura institucional del club de Avellaneda, que también ha rechazado formalmente estas especulaciones tras recibir numerosas consultas.

Lasalvia enfatizó que toda la información circulante es falsa y aclaró que el futbolista siempre ha llegado puntualmente a los entrenamientos. Para fundamentar su desmentido, el representante subrayó que el jugador estuvo en el banco de suplentes el mismo día en que surgieron las versiones, y que su no ingreso al partido fue una decisión táctica del director técnico, Jadson Viera.

Según el agente, esta situación responde a dinámicas mediáticas que propagan noticias falsas en momentos de crisis para los equipos, exacerbadas por antecedentes o percepciones previas sobre el jugador. El escándalo mediático se desató tras el agónico triunfo de Independiente sobre Deportivo Riestra, un resultado que les aseguró un lugar en los octavos de final del Torneo Clausura, a pesar de no haber logrado clasificar a la Copa Sudamericana.

La desmentida sobre la situación disciplinaria de Abaldo se produce en un contexto en el que el club de Avellaneda también anunció su decisión de ejecutar la opción de compra de aproximadamente tres millones de dólares por el 80% de su ficha, asegurando así su permanencia a largo plazo.

Por lo tanto, el delantero se encuentra a disposición del cuerpo técnico para el próximo encuentro en octavos de final del certamen local. Independiente, que finalizó en la séptima posición de la Zona B, se enfrentará a Argentinos Juniors, que ocupó el segundo lugar en la Zona A. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona, en un día y horario aún por confirmar, donde el equipo de Avellaneda buscará avanzar de fase en el torneo, con el objetivo de poner fin a una sequía de 24 años sin títulos en el ámbito local.