El papa León XIV llegó a Perú luego de su histórica gira de tres días por Argentina

La aeronave de Aerolíneas Argentinas que trasladó al papa León XIV desde Buenos Aires (vuelo AR1096) aterrizó en la Base Aérea del Callao minutos después de las 19. Tras descender del avión, el Pontífice será recibido por la presidenta peruana Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá.

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Para darle la bienvenida, se dispuso una alfombra roja por la que el Santo Padre realizó sus primeros pasos en suelo peruano, en una recepción que replicó el protocolo utilizado durante sus visitas a Uruguay y la Argentina.

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