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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El papa León XIV llegó a Perú luego de su histórica gira de tres días por Argentina

El Pontífice aterrizó a las 19.03 de este miércoles, en Lima. Su primer actividad será en el Palacio de Gobierno, donde está previsto un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori.

11/11/2026 | 19:01Redacción Cadena 3

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León XIV llegó a Perú. (Foto: captura).

FOTO: León XIV llegó a Perú. (Foto: captura).

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La aeronave de Aerolíneas Argentinas que trasladó al papa León XIV desde Buenos Aires (vuelo AR1096) aterrizó en la Base Aérea del Callao minutos después de las 19. Tras descender del avión, el Pontífice será recibido por la presidenta peruana Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá.

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Para darle la bienvenida, se dispuso una alfombra roja por la que el Santo Padre realizó sus primeros pasos en suelo peruano, en una recepción que replicó el protocolo utilizado durante sus visitas a Uruguay y la Argentina.

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Lectura rápida

¿Quién concluyó su visita a Argentina? El papa León XIV concluyó su visita a la Argentina.

¿A dónde emprendió vuelo después? Emprendió vuelo rumbo a Perú.

¿Qué evento encabezó el papa antes de irse? Encabezó una multitudinaria Misa de despedida en la explanada de la Basílica de Luján.

¿Quién despidió al papa en el aeropuerto? El mandatario nacional Javier Milei encabezó la delegación oficial para despedir al Santo Padre.

¿Cómo se sintió el Presidente durante la despedida? Se lo vio profundamente emocionado hasta las lágrimas.

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