Los detalles ocultos en “Las cuatro estaciones” de Vivaldi y su preocupación por el cambio climático

FOTO: Vivaldi fue un compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote veneciano del Barroco.

El pianista y director de orquesta, Sergio Feferovich, habló este miércoles en Cadena 3 sobre el impacto del fenómeno de "El Niño" en el clima actual de Argentina y cómo este refleja, de alguna manera, en las preocupaciones del compositor veneciano Antonio Vivaldi en 1721.

Vivaldi compuso "Las cuatro estaciones", cuatro conciertos para violín y orquesta que representan la transición del año. Aunque estas obras fueron bien recibidas en su época, quedaron olvidadas por unos doscientos años.

“Son obras maestras que son el antecedente de la música programática, donde la música cuenta una historia”, explicó Feferovich.

Vivaldi ilustró sus conciertos con sonetos que describen cada estación. Por ejemplo, en primavera, menciona cómo “los pájaros saludan con alegre canto” y el “murmullo” de la tormenta.

En cada concierto, Feferovich resaltó la estructura típica de tres movimientos: rápido, lento y rápido. “Cuando uno escucha la primavera, escucha enseguida las flores y los pajaritos que trinan”, añadió.

Un detalle curioso es que la Real Academia Española (RAE) tardó en incluir la palabra “violista” en su diccionario, denominando anteriormente a quienes tocaban la viola como violinistas. “Eso ocurrió por la petición de una joven violista”, contó Feferovich.

Sobre las ilustraciones climáticas en la música de Vivaldi, mencionó “el viento del verano e incluso que tiritan los dientes en invierno”, aspectos que reflejan su ingenio como compositor.

La música de Vivaldi llega a los grandes teatros, pero también tiene una conexión con la cultura popular. “Es música que hoy escuchamos con las grandes orquestas, pero es música popular. Realmente tiene una llegada a la gente”, concluyó.

La obra, accesible en plataformas digitales, permite a los oyentes explorar el talento de Vivaldi en menos de 40 minutos, disfrutando de cada estación con su riqueza sonora.