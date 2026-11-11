Netflix anunció el final de "Emily en París": fecha de estreno de la última temporada
La plataforma de streaming difundió el primer tráiler de la temporada final de la exitosa serie protagonizada por Lily Collins.
FOTO: Netflix anunció el final de "Emily en París": fecha de estreno de la última temporada
Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Netflix, la principal plataforma de streaming, ha dado a conocer el primer tráiler de la sexta temporada de "Emily en París", anunciando que esta será la entrega final de la serie.
De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, la popular serie que tiene a Lily Collins en el papel protagónico se lanzará el 24 de diciembre, justo en la víspera de Navidad.
En esta última temporada de la comedia romántica, Emily se tomará un breve descanso de París, incorporando viajes a Grecia y Mónaco, aunque la ciudad del amor continuará siendo un escenario central.
La narrativa se enfocará nuevamente en su relación con Gabriel, uno de los personajes más relevantes, y en la postal que envió al final de la quinta temporada, lo que dejó abierta la posibilidad de un reencuentro entre ambos.
Junto a Lily Collins, el elenco incluye a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Paul Forman y Minnie Driver.
Lectura rápida
¿Qué anunció Netflix?
Confirmó que la sexta temporada de "Emily en París" será la última.
¿Cuándo se estrena la temporada final?
El estreno está programado para el 24 de diciembre.
¿Quién es la protagonista?
Lily Collins es la actriz principal de la serie.
¿Qué lugares visitará Emily en esta temporada?
Emily viajará a Grecia y Mónaco, además de permanecer en París.
¿Qué temas se abordarán en la trama?
La historia se centrará en el romance de Emily y Gabriel, con una posibilidad de reencuentro.
[Fuente: Noticias Argentinas]