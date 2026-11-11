FOTO: Netflix anunció el final de "Emily en París": fecha de estreno de la última temporada

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Netflix, la principal plataforma de streaming, ha dado a conocer el primer tráiler de la sexta temporada de "Emily en París", anunciando que esta será la entrega final de la serie.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, la popular serie que tiene a Lily Collins en el papel protagónico se lanzará el 24 de diciembre, justo en la víspera de Navidad.

En esta última temporada de la comedia romántica, Emily se tomará un breve descanso de París, incorporando viajes a Grecia y Mónaco, aunque la ciudad del amor continuará siendo un escenario central.

La narrativa se enfocará nuevamente en su relación con Gabriel, uno de los personajes más relevantes, y en la postal que envió al final de la quinta temporada, lo que dejó abierta la posibilidad de un reencuentro entre ambos.

Junto a Lily Collins, el elenco incluye a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Paul Forman y Minnie Driver.