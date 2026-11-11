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Oficinas modernas y funcionales: opciones para espacios reducidos

Explorá opciones de oficinas contemporáneas ideales para espacios reducidos. Desde diseños minimalistas hasta unidades prefabricadas, encontrá la solución perfecta para tu hogar o jardín.

11/11/2026 | 18:31Redacción Cadena 3

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Oficina moderna y funcional en espacios pequeños

FOTO: Oficina moderna y funcional en espacios pequeños

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La búsqueda de espacios de trabajo eficientes y agradables ha llevado a muchas personas a considerar oficinas modernas y compactas. Entre las opciones más destacadas se encuentra la oficina Chery Industrial, un diseño que destaca por su silueta curva y una paleta de colores minimalista. Aunque su estética recuerda a la era espacial, este modelo no debe considerarse anticuado, ya que cuenta con ventanas, una puerta de vidrio y un baño compacto. Sus dimensiones son de 13 pies de largo por 7.4 pies de ancho y 7.7 pies de alto, sumando un total de 96.2 pies cuadrados.

Para quienes prefieren evitar complicados proyectos de bricolaje, la opción de oficina en estilo contenedor de envío se presenta como una alternativa ideal. Este modelo, que llega mayormente ensamblado, facilita el proceso de instalación. Con un tamaño de 320 pies cuadrados, es perfecto para jardines más amplios y ofrece un espacio de trabajo cómodo y funcional.

Lectura rápida

¿Qué tipo de oficinas se presentan?
Oficinas modernas y compactas, como la Chery Industrial y oficinas en estilo contenedor de envío.

¿Cuáles son las dimensiones de la oficina Chery Industrial?
Sus dimensiones son de 13' x 7.4' x 7.7', con un total de 96.2 pies cuadrados.

¿Qué características tiene la oficina en estilo contenedor?
Este modelo es mayormente ensamblado y ofrece 320 pies cuadrados de espacio.

¿Es fácil de instalar la oficina en estilo contenedor?
Sí, llega mayormente ensamblada, lo que facilita su instalación.

¿Qué beneficios ofrecen estas oficinas?
Proporcionan espacios de trabajo eficientes y funcionales, ideales para hogares o jardines.

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