Imputaron a un hombre por amenazar al papa León XIV desde Bahía Blanca

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) – Un hombre ha sido imputado por el fiscal Carlos Martínez, quien está al frente del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, tras haber amenazado al papa León XIV mediante una llamada telefónica en la ciudad de Bahía Blanca. La investigación penal fue formalizada el martes y el acusado, Flavio Ariel Perrone, de 58 años, es considerado responsable de un llamado intimidatorio que tuvo lugar el sábado anterior a la llegada del Sumo Pontífice al país.

En la audiencia, Martínez estuvo acompañado por el auxiliar fiscal Juan Martín Vera, quien presentó ante el juez de Garantías Santiago Inchausti los delitos de amenazas e intimidación pública que se le atribuyen al imputado. El juez, a pedido de la fiscalía, estableció un plazo de 90 días hábiles para continuar con la investigación, según informó el portal Fiscales.

La Unidad Fiscal ha solicitado diversas medidas para garantizar la comparecencia de Perrone y prevenir cualquier obstáculo en el proceso de investigación. Entre las condiciones impuestas se encuentra el deber de mantener su domicilio en Bahía Blanca y cumplir con las directrices de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), además de la prohibición de salir de la localidad sin autorización judicial.

La amenaza que desencadenó esta situación ocurrió el sábado 7 de noviembre, cerca de las 22:00 horas, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 de Mar del Plata recibió un llamado anónimo en el que se expresaba una amenaza de muerte contra el Santo Padre: "Hola 911, muerte al Papa hijo de p...". Este mensaje fue rápidamente trasladado a la Unidad Fiscal por la División Antiterrorismo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dado que se relacionaba con la inminente visita del papa a Argentina.

Se implementaron medidas inmediatas que permitieron identificar la línea telefónica desde la cual se realizó la llamada, ubicada en Bahía Blanca. A raíz de esto, el Ministerio Público Fiscal solicitó al juez órdenes de allanamiento, requisa y detención, las cuales fueron concedidas y ejecutadas el mismo día, con la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el operativo, se logró incautar el teléfono celular desde el cual se realizó la amenaza. Tras ser notificado de sus derechos, el imputado fue trasladado a la comisaría de Tornquist hasta la audiencia de formalización, donde se decidió su libertad mientras prosigue la investigación.