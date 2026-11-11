Consejos para cuidar tu aspiradora y evitar daños comunes
Aunque tu aspiradora puede parecer resistente, hay ciertos desechos que es mejor evitar. Conocé qué no deberías aspirar para prolongar su vida útil y mantener su rendimiento.
FOTO: Consejos para cuidar tu aspiradora
Las aspiradoras son herramientas esenciales en cualquier hogar, pero no todas las tareas de limpieza son adecuadas para este aparato. Existen ciertos desechos que, al ser aspirados, pueden causar daños significativos en el equipo. Por lo general, el sentido común indica que algunas cosas son más adecuadas para una escoba o un trapo húmedo.
Uno de los principales problemas al usar una aspiradora de manera incorrecta es el riesgo de obstrucción del filtro. Aspirar elementos inadecuados puede provocar que partículas grandes o húmedas se queden atascadas, lo que afecta el flujo de aire y reduce la eficacia del aparato. Además, si se introducen objetos pesados, se puede dañar el motor o el sistema de succión.
Otro aspecto a considerar es el rodillo de cepillo. Aspirar pelo de mascotas en grandes cantidades, o incluso objetos como hilos o cintas, puede enredarse en el rodillo, dificultando su funcionamiento y generando la necesidad de una limpieza más frecuente. En algunos casos, esto puede incluso causar un sobrecalentamiento del motor.
La regla general para el uso de la aspiradora es evitar aspirar elementos que sean demasiado pesados, húmedos o que puedan causar enredos. Por ejemplo, no se recomienda aspirar líquidos, ya que pueden dañar el motor y provocar cortocircuitos. Asimismo, elementos como tierra gruesa, piedras o trozos de papel grandes también son mejor dejarlos para ser barridos o recogidos manualmente.
Lectura rápida
¿Qué elementos no se deben aspirar?
Es mejor evitar líquidos, objetos pesados, tierra gruesa y elementos que puedan enredarse, como hilos.
¿Por qué es importante cuidar la aspiradora?
El uso incorrecto puede obstruir el filtro, dañar el motor y afectar el rendimiento general del aparato.
¿Qué sucede si se aspiran objetos inadecuados?
Puede provocar daños en el motor, obstrucciones en el filtro y enredos en el rodillo de cepillo.
¿Cómo prolongar la vida útil de la aspiradora?
Usar la aspiradora solo para los elementos recomendados y realizar un mantenimiento regular del equipo.
¿Qué tipo de limpieza es mejor evitar con la aspiradora?
La limpieza de líquidos y objetos grandes o pesados es mejor realizarla con escobas o trapos húmedos.