Consejos para cuidar tu aspiradora y evitar daños comunes

Las aspiradoras son herramientas esenciales en cualquier hogar, pero no todas las tareas de limpieza son adecuadas para este aparato. Existen ciertos desechos que, al ser aspirados, pueden causar daños significativos en el equipo. Por lo general, el sentido común indica que algunas cosas son más adecuadas para una escoba o un trapo húmedo.

Uno de los principales problemas al usar una aspiradora de manera incorrecta es el riesgo de obstrucción del filtro. Aspirar elementos inadecuados puede provocar que partículas grandes o húmedas se queden atascadas, lo que afecta el flujo de aire y reduce la eficacia del aparato. Además, si se introducen objetos pesados, se puede dañar el motor o el sistema de succión.

Otro aspecto a considerar es el rodillo de cepillo. Aspirar pelo de mascotas en grandes cantidades, o incluso objetos como hilos o cintas, puede enredarse en el rodillo, dificultando su funcionamiento y generando la necesidad de una limpieza más frecuente. En algunos casos, esto puede incluso causar un sobrecalentamiento del motor.

La regla general para el uso de la aspiradora es evitar aspirar elementos que sean demasiado pesados, húmedos o que puedan causar enredos. Por ejemplo, no se recomienda aspirar líquidos, ya que pueden dañar el motor y provocar cortocircuitos. Asimismo, elementos como tierra gruesa, piedras o trozos de papel grandes también son mejor dejarlos para ser barridos o recogidos manualmente.