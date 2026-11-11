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Ponzio recuperó un defensor en River tras una larga lesión y podría volver a jugar

Juan Carlos Portillo vuelve a entrenar con el plantel de River, tras recuperarse de una lesión. Ponzio podría contar con él para los playoffs del Torneo Clausura.

11/11/2026 | 18:21Redacción Cadena 3

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Ponzio en la práctica de River.

FOTO: Ponzio en la práctica de River.

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El defensor de River, Juan Carlos Portillo, ya se reincorporó a los entrenamientos con sus compañeros luego de haber superado una prolongada lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, la cual sufrió en febrero pasado.

Con esta recuperación, Leonardo Ponzio se ve beneficiado al sumar una nueva opción tanto en el mediocampo como en la defensa, dado que el exjugador de Talleres puede desempeñarse como defensor central, rol que ocupó bajo la dirección de Marcelo Gallardo en varias ocasiones durante su segundo ciclo en el club.

El equipo de River se encuentra en un período de preparación extenso antes de los octavos de final del Torneo Clausura, donde se medirá contra Lanús el 21, 22 o 23 de noviembre. En este contexto, Portillo podría tener la oportunidad de sumar minutos en el amistoso que el equipo de Núñez jugará ante Gimnasia de La Plata este sábado por la mañana en Ezeiza.

En cuanto al partido contra el "Granate", Ponzio espera contar con Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes sufrieron lesiones antes del Superclásico contra Boca y que podrían estar disponibles para los octavos de final. En la última presentación de la "Banda" ante Aldosivi, Santiago Espíndola fue el mediocampista central junto a Tobías Andrada.

Por otro lado, Lucas Martínez Quarta podría ser suplente en la defensa, ya que Lautaro Rivero seguirá siendo la pareja de Nicolás Otamendi. También se encuentra en la misma posición Tobías Ramírez, quien padeció un síndrome meniscal en su rodilla poco después de llegar al "Millonario". Después de recuperarse hace unas semanas, tomó ritmo jugando para la Reserva y mostró un buen desempeño.

River se encuentra concentrado en el Hilton de Pilar, preparándose para el duelo contra Lanús en el estadio "Monumental", con fecha aún por confirmar. Para ello, el equipo entrenó hoy en el hotel a doble turno y también lo hará mañana.

El DT Leo Ponzio no podrá contar con Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel ni Thiago Almada, quienes están convocados por la Selección argentina, que jugará contra Uruguay el próximo viernes y contra Costa Rica el martes 17. Sin embargo, River logró, mediante un correo formal a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que Diego Placente no cite a Santiago Espíndola, Lautaro Pereyra ni Tobías Andrada para la Selección sub-20, ya que Ponzio considera que son jugadores clave para el plantel y desea que se preparen junto al resto del equipo.

Lectura rápida

¿Quién es el jugador que se recuperó de una lesión?
Juan Carlos Portillo es el jugador que ha vuelto a entrenar con el equipo tras recuperarse de una larga lesión.

¿Qué tipo de lesión sufrió Portillo?
Sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

¿Cuándo se enfrentará River a Lanús?
River jugará contra Lanús en los octavos de final del Torneo Clausura el 21, 22 o 23 de noviembre.

¿Qué otros jugadores podrían estar disponibles para el partido?
Aníbal Moreno y Fausto Vera son otros jugadores que podrían estar listos para el partido contra Lanús.

¿Dónde está entrenando River actualmente?
River se encuentra concentrado en el Hilton de Pilar, entrenando para el partido contra Lanús.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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