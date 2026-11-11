Celeste y blanca: la singular vestimenta que el papa León XIV usó para dar la misa en Luján
El Pontífice se puso una casulla con esos colores, un atuendo similar al del manto de la Virgen de Luján.
FOTO: La ropa del Santo Padre fue uno de los datos salientes de la misa.
El papa León XIV presentó este miércoles una vestimenta especial para dar la misa frente a la emblemática Basílica de Luján, en la que fue la última de su visita a la Argentina.
El Santo Padre decidió oficiar la misa con un atuendo similar al del manto de la Virgen de Luján, la cual representa a la ciudad además de ser la patrona de la Argentina.
El Papa eligió una casulla con los colores de la bandera nacional, celeste y blanco, y que además tenía bordada a Virgen de Luján, lo que generó una particular emoción en las millones de personas que estuvieron presentes en la citada Basílica y en quienes siguieron la misa desde diferentes puntos del país.
Según supo Noticias Argentinas, León XIV arribó a Luján cerca de las 10 de este miércoles para brindar una misa ante una multitud en el último día de su visita a la Argentina y estuvo acompañado por un coro de 170 músicos.
Lectura rápida
¿Quién presentó la vestimenta especial para la misa? El papa León XIV presentó la vestimenta especial.
¿Dónde se llevó a cabo la misa? La misa se llevó a cabo en la Basílica de Luján.
¿Cuándo fue la misa? La misa se realizó este miércoles, en el último día de la visita a la Argentina.
¿Cómo era la vestimenta del Papa? La vestimenta era una casulla con los colores de la bandera nacional y bordada con la imagen de la Virgen de Luján.
¿Por qué fue significativa la misa? Fue significativa por la emoción que generó en las millones de personas presentes y quienes la siguieron desde distintos puntos del país.
[Fuente: Noticias Argentinas]