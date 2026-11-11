Liliana González: “El Papa León XIV nos enseñó a cuidar la palabra y mirar al otro”

FOTO: El papa León XIV se despidió ante 3,5 millones de personas en la Basílica de Luján. (Foto: NA)

La visita del Papa León XIV a Córdoba dejó múltiples reflexiones sobre la realidad social, política y humana del país. Entre ellas, Liliana González, reconocida psicopedagoga, en diálogo con Cadena 3 puso el foco en dos aspectos centrales del mensaje pontificio: la importancia de la mirada y el valor de la palabra como herramientas para construir vínculos y transformar la sociedad.

“Estoy muy conmovida, como todos, por lo que dejó el Papa. Esperemos que salgamos de la emoción y de lo sensible para pasar a hacer carne propia cada una de las cosas que dijo, como país y como personas”, expresó.

Desde su experiencia profesional, vinculada cotidianamente con la escucha y la comunicación, González destacó especialmente la manera en que León XIV se relacionó con las personas y transmitió sus mensajes.

“Me hizo pensar mucho en el valor de la palabra. En mi trabajo usamos la mirada y la palabra, y el consultorio psicopedagógico es un lugar de escucha. Y si algo mostró este Papa fue su mirada tremenda, profunda, amplia y su escucha atenta, pacífica”, señaló.

En ese sentido, valoró la capacidad del Pontífice para expresar verdades profundas, incluso señalar los errores y las contradicciones humanas, sin recurrir a la violencia, la humillación ni la descalificación.

“La palabra puede mostrarte las mayores verdades y hasta lo más siniestro del ser humano, pero hacerlo sin violencia, sin calificar, sin humillar, sin comparar, sin denostar y sin excluir. Es una maravilla el uso de la palabra del Papa León XIV”, afirmó.

Para González, uno de los grandes aprendizajes de esta visita es recuperar la capacidad de mirarse, escucharse y comunicarse en una sociedad atravesada por la tecnología y la inmediatez.

“Cuidemos la palabra, mirémonos más y escuchémonos más. Toda esta invasión tecnológica nos ha dejado justamente sin mirar y sin palabra. Es poco lo que nos miramos y poco lo que escuchamos y hablamos”, reflexionó.

También advirtió sobre las consecuencias que pueden tener las expresiones en la vida de las personas. “Nos decían que las palabras se las lleva el viento, y es una gran mentira. Algunas se las lleva el viento, pero otras nos están esperando en el prójimo: en ese alumno, en ese hijo, en ese nieto, en ese vecino o en ese colega que algún día te dice: ‘¿Te acordás cuando me dijiste?’. Ahí tomás dimensión del peso de la palabra”, explicó.

Y agregó: “Con la palabra podemos declarar el amor o la guerra. Por eso tenemos que volver a mirarnos con humanidad, cuidar lo que decimos y dejar de lastimar y denostar al otro”.

La psicopedagoga también consideró que el mensaje de León XIV no debe quedar solamente en la emoción que despertó su presencia, sino traducirse en decisiones y compromisos cotidianos.

En esa línea, recuperó la invitación a involucrarse en la comunidad y a generar transformaciones desde los distintos espacios de participación.

“Hay que hacer esa pausa reflexiva, aquietarse, ser empático y saber que la palabra puede lastimar. Pero también hay que ponerse en acción. Criticar desde el sillón es muy fácil”, sostuvo.

Al referirse a la convocatoria a hacer lío, retomada del mensaje del papa Francisco, destacó que se trata de promover cambios sin violencia ni agresiones.

“Es un hacer lío con paz, sin lastimar, sin matar, sin herir. Es no conformarnos con lo que nos hace daño, tratar de salir, defendernos pacíficamente y tomar lugares estratégicos en la comunidad para producir cambios”, expresó.

Para González, ese compromiso puede manifestarse en acciones sencillas, pero significativas: participar en la escuela de los hijos, colaborar con la iglesia del barrio, involucrarse en un centro vecinal o contribuir con las instituciones de la comunidad.

“Todos tenemos algo más para hacer. El mensaje es ese: entre todos”, remarcó.

Otro de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con el impacto de las palabras del Papa en quienes tienen responsabilidades de conducción política e institucional.

González destacó que León XIV abordó cuestiones vinculadas con las universidades, las personas con discapacidad, la economía al servicio de las personas, la tolerancia y el respeto por quienes piensan diferente.

En ese contexto, planteó un interrogante que considera fundamental después de la visita: “La gente escuchó. El tema es, ¿la clase dirigente escuchará?”.

La entrevistada sostuvo que los mensajes del Pontífice representaron una oportunidad para todos los gobernantes y dirigentes, más allá de sus pertenencias políticas.

“Es una gran oportunidad para todos los dirigentes, no solamente para Milei, para todos los gobernantes. El Papa les dio una hoja de ruta, una guía de qué es lo que quiere la gente. Y a veces mucha gente solamente quiere ser escuchada, no pide demasiado”, reflexionó.

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También expresó su esperanza de que exista una verdadera capacidad de revisión y cambio frente a los planteos realizados durante la celebración religiosa.

Finalmente, González calificó la visita como una experiencia ejemplar e inolvidable, que le permitió descubrir una dimensión del Papa León XIV que la sorprendió profundamente.

Su reflexión deja una invitación que trasciende lo religioso y alcanza la vida cotidiana, las relaciones personales y la construcción colectiva: transformar la emoción en compromiso, recuperar la escucha, respetar las diferencias y comprender que las palabras tienen consecuencias.

Porque, como sintetizó la psicopedagoga, sanar como sociedad también implica volver a mirarnos con humanidad y aprender a no lastimarnos con aquello que decimos.